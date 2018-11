Buscas pelos corpos de três pessoas desaparecidas limitadas ao uso de sonar.

As buscas pelas três pessoas ainda dadas como desaparecidas após a derrocada da estrada de Borba foram retomadas esta segunda-feira com muitas limitações.



Os mergulhadores que se preparavam para fazer novas buscas subaquáticas acabaram por não entrar na água, dado o agravamento das condições da pedreira onde as duas viaturas - que se presume terem arrastado três vítimas - caíram na passada segunda-feira, dia 19 de novembro. O risco de uma nova derrocada levou a que fossem suspensos os mergulhos, por tempo indeterminado.



Os técnicos do LNEC presente no local desaconselharam a realização de mergulhos, uma vez que as chuvas das últimas horas agravaram as condições de segurança - com riscos de novo abatimento -, tornando também a água mais lamacenta.



Está a funcionar no local uma sonda do Instituto Hidrográfico, que procura sinais do paradeiro das viaturas e das vítimas.



Lembre-se que já foi resgatado o segundo corpo dos dois trabalhadores da pedreira que morreram na derrocada.