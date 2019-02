Auditoria à Caixa não encontrou prova da existência de aval de 37,8 milhões de euros, nem qualquer informação sobre o mesmo ter sido usado para liquidar dívidas.

O Conselho Alargado de Crédito da Caixa Geral de Depósitos aprovou, em março de 2017, um financiamento de 350 milhões de euros a Joe Berardo. No ano seguinte, assim que a carteira de títulos do BCP, dada como garantida das dívidas, se começou a desvalorizar de forma contínua, as dificuldades para pagar à Caixa tornaram-se evidentes e a Direção de Grandes Empresas da CGD vai procurando que Berardo pague salde contas e tape o défice. Além de novas ações do BCP, o Conselho de Administração da CGD é informado que foi entregue um "aval pessoal do comendador José Berardo de 37,8 milhões de euros" para garantir dívidas da Fundação, contraídas durante a gestão de Carlos Santos Ferreira.

Este mesmo aval não foi analisado durante a auditoria da EY, que analisou os atos de gestão do banco estatal entre 2000 e 2015. Isto porque, segundo o Público, é dito no relatório final que não foi "disponibilizada informação" pelo banco "que permita verificar" se Berardo entregou mesmo um aval ou se este foi liquidado – só em 2015, a EY revelou que a Caixa contabilizou 152 milhões de euros associados ao empresário madeirense.

Ao jornal diário, quando questionado sobre provas da existência do documento e sua execução, a CGD respondeu que age com "transparência". "Todas as informações solicitadas pela EY foram disponibilizadas. A EY é que definiu o que analisar e os critérios foram exclusivamente seus", explicou o banco estatal.

Na edição de 7 de fevereiro, a revista SÁBADO revelou atas do Conselho Alargado de Crédito e do Conselho de Crédito que revelam que Carlos Costa – administrador da Caixa entre abril de 2004 e julho de 2006 e atual governador do Banco de Portugal – esteve presente nas reuniões que aprovaram créditos para compra de ações pela Metalgest (de Joe Berardo) e da Investifino (de Manuel Fino), dois dos principais devedores identificados na auditoria da EY. E ainda esteve, em 2006, na reunião que votou um crédito de 170 milhões de euros para a compra do empreendimento turístico de Vale do Lobo, no Algarve, um empréstimo que também consta da lista dos mais ruinosos para o banco público.