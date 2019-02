Mesmo depois do Tribunal Constitucional dar ordem para que o anexo fosse demolido, o comendador continua a adiar a demolição do WC de luxo com vista.

Joe Berardo mandou construir, em 2007, uma casa de banho de luxo no terraço do prédio da Avenida Infante Santo, em Lisboa, virada para o Palácio das Necessidades. A obra foi considerada ilegal e o tribunal ordenou que a casa de banho fosse demolida. Passados 12 anos, o empresário continua a recusar demolir a casa de banho, alegando que "todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto".



Joe Berardo - cuja fundação teve uma exposição à Caixa Geral de Depósitos (CGD) de 267,6 milhões de euros - entende que a questão está resolvida, mas vizinhos não concordam e ponderam voltar a tribunal para ver o caso encerrado. A verdade é que, sete meses depois do Tribunal Constitucional ter ordenado a demolição do anexo, nada se alterou, avança o jornal Público.



Este episódio que ficou conhecido como o "caso do WC", remonta a 2007, quando o comendador impermeabilizou a cobertura do edifício para tentar resolver as graves deficiências construtivas que também afetavam vizinhos dos pisos inferiores, embora em menor grau. Durante esse processo aproveitou para fechar as varandas e também um terraço que ali existia. Esta obra foi feita sem prestar atenção aos vizinhos nem pedir autorização à Câmara de Lisboa e ao Instituto do Património Arquitectónico.



Um médio que morava por baixo deste apartamento fez queixa da obra ilegal e a Câmara de Lisboa emitiu um embargo à mesma, mas que nunca foi cumprido. E, na Páscoa de 2008, o apartamento de seis assoalhadas ganhava mais uma divisão: uma grande casa de banho.



Em 2015, Berardo foi condenado a demolir a nova divisão e repor a configuração original do espaço. Para alterar o título constitutivo da propriedade horizontal, o empresário devia ter conseguido a aprovação de dois terços dos condóminos, disseram os juízes.



O comendador recorreu da decisão e viu o seu recurso ser indeferido pelo coletivo de juízes que consideram "incompreensível que o réu (...) não se tenha dado ao trabalho de submeter previamente à apreciação da assembleia de condóminos" a obra, cita o jornal Público.



Mas o mecenas não desistiu e recorreu ao Tribunal Constitucional, invocando o preceito legal segundo a qual "todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto". Disse ainda que a varanda que demoliu podia constituir um perigo mortal para os seus netos. Mas os juízes nem aceitaram analisar o caso por entenderem que o litígio não envolvia nenhuma violação da Constituição.



Berardo voltou a ser notícia esta semana, ao saber-se que a exposição da CGD à Fundação Berardo em Dezembro de 2015 era de 267,6 milhões de euros e que a reestruturação dos créditos deste empresário junto do banco público, entre 2008 e 2009, foi feita com o parecer desfavorável da Direção de Risco da CGD, na altura liderado por Faria de Oliveira.