"Vai ser a hora da verdade", diz Cecília Meireles, em relação à proposta para revogar o aumento do ISP, baixando o imposto sobre combustíveis para valores de 2016.

A deputada do CDS lembra que PSD, BE e PCP já sinalizaram ser favoráveis a esta redução, pelo que espera que a proposta dos centristas seja agora aprovada.

CDS quer actualizar escalões de IRS

Em 130 propostas de alteração ao Orçamento, os centristas tentam "contrariar o aumento da carga fiscal".

Uma dessas medidas passa pela actualização dos escalões do IRS à taxa de inflação. Uma proposta que também é feita pelo PCP. Mas que o Governo já tentou afastar esta sexta-feira durante a audição do ministro das Finanças no Parlamento.

Para Cecília Meireles trata-se de eliminar "um aumento encapotado" do IRS, que apanhará quer vir o seu salário ser actualizado à taxa da inflação.

O CDS propõe ainda a eliminação das alterações ao regime simplificado dos trabalhadores independentes e o não englobamento dos rendimentos dos estudantes trabalhadores.

De resto e como medidas de apoio à família, o CDS quer repor o quociente familiar, defendendo que essa é a forma mais eficiente de tributar as famílias de forma diferente consoante o agregado.

Abono de família consoante o número de filhos

A majoração do abono de família nos primeiros seis anos consoante o número de filhos é outra das medidas de apoio à natalidade proposta pelos centristas.

Na Educação, o CDS quer o alargamento da base de atribuição das bolsas no ensino superior, rejeitando a diminuição do valor das propinas, e advoga manuais escolares gratuitos para todos.

"Se o Governo entende que os manuais escolares devem ser gratuitos para todas as famílias, então isso deve ser alargado aos que frequentam o ensino privado", defende Cecília Meireles.

O direito ao descanso para o cuidador informal principal de 15 dias por ano, garantido através da prestação de assistência ao domicílio ou numa instituição asseguradas pelo Estado é outra das ideias do CDS.

IVA de 6% para todos os espectáculos

Na Cultura, o CDS quer um IVA igual para todas as entradas em espectáculos de natureza artística, "sem estarmos a decidir consoante o nosso gosto".

A proposta é semelhante à do PSD, que quer uma taxa de 6% para todos os espectáculos, incluindo corridas de touros e festivais de música. E só em parte à do PS, que pretende estender a taxa reduzida aos espectáculos tauromáquicos e não aos espectáculos em recintos abertos.

Apoios ao interior

O CDS tem ainda uma proposta de estatuto fiscal do interior. "Não desistimos de ver o nosso país crescer", vinca Cecília Meireles, notando que algumas dessas medidas são descontos em portagens e despesas com transportes no IRS.

Na habitação, o CDS propõe um regime fiscal para arrendamento de longa duração, que atribua benefícios fiscais aos senhorios, de forma progressiva de acordo com a duração do contrato.

O CDS também quer retomar o acordo que chegou a haver entre a direita e o PS para a reforma do IRS, propondo uma taxa de 19% para 2019, que desça um ponto por ano até aos 16% 2022.

Tecto para as cativações

Das propostas centristas fazem ainda parte a criação de um fundo de emergência para as alterações climáticas.

E a imposição de um tecto para as cativações que corresponda a 70% do valor global de 2017. Recorde-se que o PSD vai propor um texto de 75% deste valor.

"Um orçamento alternativo"

Para o CDS, estas propostas "marcam uma visão política alternativa" e "são uma alternativa consistente", ancorada em quatro áreas: impostos, apoio às famílias, incentivos ao investimento, habitação e território.

Enquanto o PSD tem frisado não ser obrigação da oposição apresentar um orçamento alternativo, o CDS assume estas propostas precisamente dessa forma.