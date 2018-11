Ministra da Cultura respondeu às críticas do CDS dizendo que o governo de coligação entre PSD e centristas quis subir o IVA da cultura para 23%, incluindo os valores da tauromaquia.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, não recuou na sua posição sobre o aumento do IVA nas touradas e insistiu que "há valores civilizacionais que diferenciam políticas". ÀS críticas do CDS, respondeu com programas políticos antigos.



Durante a apresentação do OE2019, no âmbito das Comissões de Orçamento e da Cultura, a decorrer esta terça-feira, o CDS acusou o Governo de querer ditar "uma política de gosto inconstitucional". "Não podemos fazer uma ditadura do gosto através da fiscalidade. Isso que a senhora ministra está a fazer é inconstitucional", acusou Teresa Caeiro, dizendo ainda que Graça Fonseca "não pode definir o que são actos de civilização e o que não são".



À deputada centrista, a ministra respondeu que "há valores civilizacionais que diferenciam políticas" e recordou, por exemplo, que no caso de uso de animais em circos "o CDS votou contra e o PS votou a favor".



"Quando nós falamos de civilização falamos em valores civilizacionais. Não é uma questão de gosto, é uma questão de valores que partilhamos ou não. As civilizações, como temos verificado, ao longo da História têm evoluído", reforçou a governante, que se referiu ainda aos tempos da coligação liderada por Passos Coelho. "O Governo PSD-CDS quis subir o IVA da Cultura, incluindo o da tauromaquia, para 23%, e foi aqui no Parlamento que se conseguiu que isso não acontecesse", disse a ministra, que não se mostrou disponível para alterar a proposta do Governo sobre esta matéria.



Ao longo da discussão, a ministra da Cultura foi várias vezes questionada sobre a diferenciação de critérios na proposta de redução da taxa de IVA de 13% para 6% em espetáculos artísticos e acabou por ser confrontada com as declarações que tinha prestado no passado dia 30 de outubro sobre as touradas, quando disse que "a tauromaquia não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização".