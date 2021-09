O agendamento para, por exemplo, renovar o Cartão de Cidadão deixou de estar disponível e agora as filas multiplicam-se nas Lojas do Cidadão.

Filas voltaram às Lojas do Cidadão, mas agendamentos deixaram de estar disponíveis

O atendimento presencial sem marcação prévia regressou esta semana às Lojas do Cidadão e voltaram também as longas filas à porta destes espaços. No mesmo momento em que se alterou aquela que foi uma das restrições provocadas pela pandemia, deixou de ser possível agendar previamente um atendimento presencial para renovar o Cartão de Cidadão, por exemplo.