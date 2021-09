Sampaio e Costa estiveram com iraquiano investigado por terrorismo

Yasser A. e Ammar estavam a ser investigados pela Polícia Judiciária desde julho de 2017 e foram detidos na semana passada por suspeitas de crimes contra a humanidade e adesão a organização terrorista. Segundo o Diário de Notícias, um dos irmãos trabalhava no restaurante Mezze, em Lisboa, e chegou a ser visitado por António Costa e por Jorge Sampaio.

Numa publicação feita pelo primeiro-ministro no Twitter, é possível ver um dos irmãos, Yasser, ao lado de António Costa. "O restaurante Mezze, em Lisboa, da associação Pão a Pão, com a sua equipa do Médio Oriente, é a prova da integração bem sucedida, fruto do empreendedorismo e do apoio da sociedade civil e de instituições públicas e privadas", lê-se na publicação.

Yasser trabalhava naquele restaurante desde 2017, altura em que começou a investigação.