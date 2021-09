Iraquiano ameaçou suicidar-se e não morrer sozinho

Ammar A. tinha chegado a Portugal a 29 de março de 2017, vindo da Grécia ao abrigo do programa de reinstalação de refugiados da União europeia e pedido proteção internacional. Mas desde então o processo não avançara. Sem que o iraquiano soubesse, o Ministério Público tinha em curso no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) um inquérito que investigava a sua alegada ligação ao autoproclamado Estado Islâmico. E, a 19 de março de 2019, quando se deslocou ao Gabinete de Asilo e Refugiados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Ammar A. e soube que não havia decisão sobre o seu processo de proteção internacional, perdeu as estribeiras. Dirigindo-se aos inspetores, ameaçou: "Cheguei ao meu limite. Eu suicido-me. Mas não morro sozinho. Estou a falar a sério". Questionado pelos inspetores sobre o que queria dizer, Ammar A. respondeu: "Ouviu muito bem. É isso que disse".



As ameaças proferidas por Ammar A. foram noticiadas esta sexta-feira pelo jornal Público e confirmadas pela SÁBADO, que teve acesso à documentação do seu processo de proteção internacional onde as mesmas estão transcritas. No mesmo documento constam ainda as explicações de como surgiram as suspeitas sobre Ammar A. e o seu irmão Yasir A. – que confirmam o que foi noticiado esta manhã pela SÁBADO – e ainda trechos de dois relatórios elaborados pelo Serviço de Informações de Segurança.



No entanto, a documentação volta atrás no tempo, até ao momento em que o SEF recebeu, a 14 de setembro de 2016, um pedido de recolocação de Ammar A. em Portugal, enviado pela Unidade de Asilo Grega. Esse pedido mencionava que o iraquiano sofria de "distúrbios mentais" e que tinha sido "sujeito a tortura". Uma consulta dos seus dados nas diferentes bases de dados europeias – SIRENE, SIS II, NSIS II, Documentos de Acusação – deram todas negativas. Por isso, a 3 de novembro desse ano, a diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, autorizou a recolocação do iraquiano em Portugal.