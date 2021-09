Ivo Rosa impediu escutas a suspeitos iraquianos do Daesh

O juiz de instrução Ivo Rosa não autorizou o pedido de renovação de escutas telefónicas aos dois irmãos iraquianos detidos na semana passada por suspeitos de crimes de terrorismo, associados ao Daesh.



Será o juiz Ivo Rosa a decidir se o caso vai ou não a julgamento. Lusa

Segundo o Expresso e o Diário de Notícias, Ivo Rosa deu autorização, em 2017, ao Ministério Público e à Polícia Judiciária para avançarem com as escutas. No entanto, quatro meses mais tarde, o juiz considerou que as escutas levavam um período longo e que, apesar das suspeitas, os crimes não tinham sido cometidos em território nacional.





Além disso, o juiz de instrução defendeu que, durante os quatros meses de escutas, não foram identificadas conversas relacionadas com as suspeitas.

O Ministério Público acabou por recorrer da decisão de Ivo Rosa e o Tribunal da Relação de Lisboa revogou o despacho assinado pelo magistrado.