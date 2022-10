Iniciativa Liberal antecipa eleições. Cotrim Figueiredo deixa liderança em dezembro

João Miguel Rodrigues/Cofina Media

As eleições para a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal (IL) vão ser antecipadas para dezembro e o presidente João Cotrim Figueiredo anunciou que não será novamente candidato ao cargo.

"A Comissão Executiva da Iniciativa Liberal solicitou ao Conselho Nacional que marque também eleições para a Comissão Executiva na próxima Convenção Nacional, com o objectivo de se proceder ao alinhamento dos mandatos de todos os órgãos estatutários, contribuindo assim para a eficácia da acção política do partido e para a renovação da moção de estratégia global face ao quadro político saído das últimas eleições legislativas", pode ler-se num comunicado enviado às redações.





Segundo o mesmo texto, "João Cotrim Figueiredo comunicou que não será novamente candidato à liderança do partido, dando a oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos atos eleitorais, que terão lugar já a partir do segundo semestre de 2023".



O político destaca ainda que "o trabalho de oposição a uma maioria absoluta e o posicionamento dos diversos agentes político-partidários implicam uma postura distinta por parte da Iniciativa Liberal" pelo que o "partido precisa de uma tónica mais combativa, mais popular e mais abrangente a nível nacional e considero não ser eu a pessoa ideal para a corporizar."



Rui Rocha, deputado e membro da Comissão Executiva da IL já anunciou que se vai candidatar à liderança do partido sob o lema "Liberalismo para todos".

O deputado pretende "continuar o atual sucesso da IL e popularizar o liberalismo, afirmando as ideias e os valores liberais com convicção e humildade para transformar Portugal num país mais próspero, mais justo e mais livre".