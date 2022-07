As páginas oficiais dos partidos na rede social são sóbrias. Mas quando falamos das contas “oficiais” dos políticos portugueses o cenário muda e a seriedade cai, dando espaço a danças, saltos e outras modas “virais”.

As figuras que os políticos fazem no TikTok

Àprimeira vista o TikTok pode parecer uma rede social dirigida a crianças e adolescentes que procuram acompanhar todas as novidades, de tendências virais às danças da moda. Mas a par dos vídeos curtos de coreografias e partidas que fazem da aplicação chinesa a rede social de maior crescimento dos últimos anos, há quem a use para partilhar o seu gosto por livros e séries, para se promover e às suas empresas e até quem o use como ferramenta política. E Portugal (já) não é exceção.