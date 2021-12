O antivacinas, o anticentralismo e a dúvida conservadora no congresso da IL  

Quantos liberais cabem no liberalismo? Um conservador pode ser liberal? E um eleitor progressista? No primeiro dia da convenção da Iniciativa Liberal (IL), discutiu-se se o partido é de direita ou de esquerda (ou ambos), com algumas intervenções agressivas pelo meio, e criticou-se a centralização de poder na comissão executiva, que não terá envolvido a militância na construção da declaração de princípios do partido.



Enquanto o militante Carlos Mendonça apelou ao afastamento do conservadorismo da génese do partido liberal, argumentando que se alimenta de "institutos securitários" e tem "amores de primeira e de segunda" – "não tentem transformar naquilo que não é" –, a vogal da direção veio em defesa da ideologia. "A tradição deve ser um projeto de reflexão e não de recusa", começa, elogiando "o conservadorismo da tradição quando emerge de forma livre e espontânea". "Não somos progressistas, o socialismo é progressista", atirou. Apesar das trincheiras abertas por alguns, grande parte dos congressistas acredita que há espaço para todos. "Se fossemos todos iguais não seríamos todos livres. Faz parte de ser liberal pensar pela nossa cabeça. Mesmo quando vemos algo com que concordamos, devemos ter espírito crítico. O contrário é um pensamento coletivista, de mera adesão de dizer 'o céu é por ali. Nós liberais não somos assim", afimou o fundador e antigo presidente da IL Miguel Ferreira da Silva, atualmente líder da bancada liberal na Assembleia Municipal.



As críticas do fundador



Outro dos temas foi o de centralismo à volta da Comissão Executiva. O conselheiro nacional José Cardoso afirmou que o partido está a ser gerido "de uma forma centralista, contrária ao sentido liberal". "A falta de liberdade castra a energia individual das pessoas e leva a resultados inferiores", apontou Cardoso. São poucos os que seguem a dureza destas críticas, mas há quem acuse a direção de ter vedado os militantes ao processo de elaboração da declaração de princípios, pedra basilar ideológica de qualquer partido.