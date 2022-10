As façanhas de Adriano Moreira, "mestre" em democracia e ditadura

Combateu nos tribunais o Estado Novo, a quem serviu como ministro. Acabou com o apartheid colonial e demitiu-se após pressões de Salazar. Foi figura máxima do CDS em democracia. A vida de Adriano Moreira confunde-se com a história do século XX.