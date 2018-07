Adão Silva, do PSD, pediu a António Costa para clarificar se vai ou não transferir o Infarmed para o Porto, mas o primeiro-ministro disse que esse processo "não tem novidade".

António Costa mantém a "intenção" de transferir a sede do Infarmed para o Porto, mas não dá garantias sobre se a intenção se vai confirmar ou quando é que isso pode acontecer.



"As condições estão a ser analisadas", disse Costa em resposta ao deputado do PSD Adão Silva, no debate sobre o Estado da Nação, explicando que o Governo ainda está a analisar o relatório sobre os custos e os benefícios de transferir a agência que controla os medicamentos de Lisboa para o Porto.



"Desejo que possa confirmar a nossa intenção", limitou-se a dizer sobre um processo que tem causado polémica, sobretudo pela resistência da esmagadora maioria dos trabalhadores do Infarmed que já anunciou preferir deixar o instituto a ir trabalhar para o Porto.



Recorde-se que só 7% dos trabalhadores admite transferir-se para a Invicta. Mas a Câmara do Porto tem feito pressão para que a mudança se faça o mais rapidamente possível e aprovou mesmo (com abstenção da CDU) uma recomendação ao Governo para que a transferência se dê já a 1 de Janeiro de 2019.



De acordo com o grupo de trabalho nomeado pelo Governo para analisar a questão, a transferência necessitará de um investimento de 17 milhões de euros, podendo gerar uma poupança de 8,4 milhões ao fim de 15 anos.