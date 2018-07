Fernando Negrão diz que os bons resultados estão a ser alcançados não por causa do Governo, mas "apesar do Governo", que considera não ter mais para oferecer ao país.

"A realidade não esconde que esta é uma solução governativa esgotada ", defende Fernando Negrão.



"Quando o primeiro-ministro diz 'ao fazer obras no IP3, estamos a decidir não fazer evoluções nas carreiras ou vencimentos', quebra compromissos assumidos de forma displicente e leviana. Se isto não é um Governo esgotado, então o que é? Perguntem aos professores", atacou o líder da bancada parlamentar, que atacou também a forma como o executivo tem falhado "aos profissionais de saúde e aos utentes do SNS", "às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande e da Região Centro", "aos utentes dos transportes públicos e aos alunos que têm aulas em escolas onde chove e sem aquecimento" e "aos milhares de trabalhadores da Administração Central a recibos verdes".



"Há números que o Governo repete incessantemente, mas há outros que teima em negar debate após debate. Mas aos poucos os portugueses estão a perceber que quanto mais impostos pagam, mais o Estado os abandona", atacou Negrão, que diz que "a falta de investimento e a política de cativações deste Governo ajudam ao défice, mas têm prejudicado de forma dramática a vida dos portugueses".



"Infelizmente, são muitos os exemplos em que este Governo falha à palavra dada", afirmou Fernando Negrão, que acha que a maioria de esquerda "não hesita em sacrificar o bem-estar comum ao mais elementar instinto de sobrevivência política de cada uma das partes que compõe esta geringonça".



"Os portugueses estão cansados de um Governo que foge às responsabilidades, que não assume as responsabilidades, que não assume as trapalhadas e que vai de férias quando as respostas não lhe agradam. Não investiga, esconde. Não indaga, inventa culpados, os que estiverem mais à mão. Que não está interessado em apurar a verdade, mas em branquear falhas graves com palavras mansas", afirmou o líder da bancada laranja, que lembrou o episódio do roubo de Tancos que garantiu que não será esquecido pelo PSD.



No retrato do Estado da Nação feito pelos sociais-democratas, a corrupção também faz parte da fotografia. "A corrupção é um dos maiores cancros da democracia, que temos obrigação de combater sem quartel", defendeu, elogiando a acção "de um Ministério Público autónomo e actuante" e pedindo mais transparência, nomeadamente através da divulgação da lista de credores da CGD - um pedido que tem sido feito de forma recorrente pelo PSD.



O que é que o PSD teria feito se fosse Governo?



Depois de arrasar o Estado da Nação, Fernando Negrão explicou o que faria o seu partido, garantindo que o PSD não cria "falsas expectativas" nem promete o que sabe que não pode cumprir".



Numa intervenção que mereceu uma longa ovação de pé da sua bancada, Negrão lembrou os valores sociais-democratas que defendem que "o Estado não seja um fim em si mesmo" e que rejeitam "um Portugal estatizado".



"Por isso, teríamos reduzido a dívida pública, que se constitui como uma verdadeira bomba relógio, principalmente em piores tempos que virão certamente", afirmou, acrescentando que no Governo o PSD teria "tomado medidas para fomentar a competitividade fiscal", teria "avançado na reforma da Segurança Social" e avançado com a estratégia de apoio à natalidade que anunciou já sob a liderança de Rui Rio.



"Este é um conjunto de medidas indispensáveis para o país, em domínios estratégicos e estruturantes para o país. Nada disto o Governo fez", concluiu.