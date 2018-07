O serviço prestado pela TAP tem sido alvo de cada vez mais queixas, especialmente desde o segundo semestre de 2015, aquando da entrada de capital privado.

Se há três anos foram apresentadas 3836 reclamações relativas ao serviço prestado pela TAP, em 2017 a Autoridade Nacional da Aviação Civil recebeu 6274 queixas respeitantes àquela companhia aérea, escreve o Jornal de Notícias esta sexta-feira.



Contudo, se também contarmos com reclamações no Portal da Queixa, o problema é ainda mais preocupante: entre 2015 e o passado mês de Junho, as queixas contra a TAP aumentaram 133% naquela plataforma.



O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, justificou a actual situação com "dores de crescimento": "A TAP tem de acabar com ineficiências operacionais", mas salientou que a empresa "está a ter resultados", "está a crescer " e a "contratar".





Além disso, explica o governantes, "metade dos atrasos nos aeroportos nacionais são resultado de sermos zona satélite. Levamos com atrasos dos outros do centro da Europa", continuou. Contudo, fonte oficial da ANA, diz que tal factor não é relevante: "A utilização da capacidade é planeada com muita exactidão e o bom funcionamento dos aeroportos depende de um cumprimento razoável deste planeamento."