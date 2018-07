"Para nós o caminho tem de ser o de ir mais longe", disse Jerónimo de Sousa no debate do Estado da Nação, insistindo na necessidade de "romper com as opções de política de direita" e lançando uma pergunta ao primeiro-ministro."Que caminho quer afinal o Governo fazer?", quer saber o líder do PCP, afirmando a disponibilidade do seu partido para continuar a convergir com o Governo, mas só se isso se traduzir na melhoria da vida dos trabalhadores."Quando o PS converge com o PCP a vida dos trabalhadores melhora", lembrou o líder comunista, que elogiou os passos alcançados, mas que acha que "o tempo não é de auto-satisfação com o que foi feito".Jerónimo de Sousa defende que o país precisa de uma "política patriótica e de esquerda" e que "um dos eixos centrais dessa política é o da valorização do trabalho e dos trabalhadores", numa alusão às mudanças nas leis laborais que dividem o PS e a esquerda.O líder do PCP lembrou a importância de da "revogação das normas gravosas" introduzidas no Código do Trabalho pelo anterior Governo, que acabaram com os 25 dias úteis de férias e diminuíram as indemnizações em caso de despedimento. Medidas que o PCP tentou travar no Parlamento com propostas que foram chumbadas pelo PS com a ajuda da direita.António Costa diz que quer continuar o mesmo caminho "e com a mesma companhia", mas não deu resposta directa às críticas sobre as mudanças na lei do trabalho, defendendo apenas que o acordo que o Governo fechou na concertação social corresponde a uma política de combate à precariedade.