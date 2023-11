Homem detido por burla 'Olá Pai/Olá Mãe' no WhatsApp. Tinha 224 cartões telefónicos a operar em simultâneo

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por burlar através do WhatsApp com o esquema 'Olá Pai/Olá Mãe'. Segundo um comunicado da PJ, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou na detenção, em flagrante delito, de um cidadão estrangeiro, por crime de burla qualificada.







REUTERS/Dado Ruvic

Ao suspeito foram apreendidos "sete modem’s que acoplavam 32 cartões SIM por aparelho, significando que operavam 224 cartões em simultâneo", pode ler-se."A investigação identificou o uso massivo de cartões, concretizável no facto de terem sido apreendidos milhares de cartões, mais de sete mil cartões por utilizar e mais de mil e quinhentos já utilizados em práticas delituosas", explica a PJ.O homem conseguia assim enviar milhares de mensagens com os argumentos já conhecidos do esquema e interagia com terceiros, em rede, de forma a efetuar burlas em território nacional e noutros países.As autoridades receberam mais de 200 denúncias com valores que, no total, ultrapassam os 100 mil euros.As vítimas do esquema são na maioria pessoas de idade avançada, que acreditam estar a falar com os filhos que se encontram em dificuldades financeiras ou a necessitar de pagamentos urgentes. Os pais dispunham-se a fazer transferências de imediato e, em alguns casos, em valores que ascenderam milhares de euros.

O detido será presente às competentes Autoridades Judiciárias para aplicação das medidas de coação adequadas.