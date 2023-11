Direito de resposta de Carlos Albino, Presidente da Câmara Municipal da Moita

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Na edição da Revista Sábado de 2 de novembro de 2023, um artigo assinado pelo jornalista Marco Alves, intitulado "O caso da tourada e da encerrona na Moita", coloca em causa, de forma absolutamente injustificada e inaceitável, a minha reputação e o meu bom nome, enquanto Presidente da Câmara Municipal da Moita.

Desempenho o cargo porque fui eleito pelo povo e não porque o "roubei aos comunistas", como diz o referido jornalista, usando uma expressão que denuncia o tom do artigo. Este, para além da ausência de interesse jornalístico, aparenta ter como único objetivo atentar contra minha dignidade e, por essa via, prejudicar todo o executivo.

Na verdade, o referido jornalista serve-se de um conjunto de factos para construir uma narrativa assente nas suas próprias convicções, levantando suspeitas sobre a legalidade e transparência de um procedimento de contratação pública que nada tem de duvidoso e que se esclarece em poucas linhas: o município contratou Luis Trigacheiro para dar um espetáculo no concelho da Moita e o artista vai atuar dia 2 de dezembro, no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, o local previsto no referido procedimento.

É certo que o espetáculo vai acontecer mais tarde que o previsto, devido a um atraso nas obras deste equipamento municipal, em estrito cumprimento da legalidade, pelo que não aceitamos que dessa alteração de calendário seja extrapolada uma atuação lesiva do interesse público.

Em todo o artigo, o jornalista que assina a peça deixa no ar um clima de suspeição sobre a atuação da Câmara Municipal, procurando associar o adiamento do espetáculo ao financiamento pela autarquia de um evento privado na Praça de Touros da Moita, sem qualquer fundamento e que a Câmara Municipal perentoriamente negou, e fazendo referência a um conjunto de outros casos e polémicas de contornos vagos e sensacionalistas.

A liberdade de expressão e o direito de informação, que respeito, não podem pôr em causa o direito à honra e ao bom nome, como aconteceu neste artigo, e as ideias pré-concebidas não devem, em circunstância alguma, sobrepor-se aos factos, como o jornalista Marco Alves permitiu que acontecesse nesta história, mesmo depois da explicação que lhe foi dada pela autarquia.