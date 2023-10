Desde janeiro de 2022 até setembro de 2023 já foram denunciadas mais de 500 burlas à DECO. As propostas foram criadas para reforçar a proteção do consumidor.

A associação de defesa do consumidor DECO lançou onze propostas de medidas para travar as burlas relacionadas com pagamentos e dados bancários, como a criação de um registo central que lista os IBANs que foram utilizados em fraudes e burlas.