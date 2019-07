O que une os Hells Angels e os Bandidos além da rivalidade que quase matou quatro pessoas num restaurante no Prior Velho? Todos pertencem aos Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG) e são Outlaws e 1%ers - os poucos rejeitados pela Associação de Motociclistas dos EUA.





"Ficaste sem a mota, não precisas de capacete"

Quando em 2015 souberam que um grupo motard em Almada funcionava de forma idêntica aos Hells Angels, os membros dos chapters portugueses não gostaram. Exigiram que não houvesse mulheres na hierarquia – existia uma tesoureira – nem que usassem o termo Bikers. Quiseram que o grupo entrasse numa associação dos Hells Angels e, com medo de represálias, o presidente acedeu.

As mulheres saíram do grupo e este ficou sob as ordens do chapter de Setúbal, o HAMC Darkland. Em 2016, o presidente do grupo começou o caminho para integrar os Hells Angels e tornou-se hang-around, o primeiro passo para entrar; mas, seis meses depois, foi agredido depois de um desentendimento com um full colour.

Mesmo assim, não se separou dos Hells Angels. Só seria expulso em 2017, depois de outro desentendimento com outro full colour – e além do colete, ficou sem o capacete e a Harley Davidson que estava em nome da mulher. A vítima entregou as chaves e o comando da mota, com medo de ser espancado, e a sua mulher até assinou uma declaração de venda do veículo receando represálias.

Quando entregou todos os documentos, a vítima pediu se lhe devolviam pelo menos o capacete. A resposta? "Ficaste sem a mota, não precisas de capacete."

Como a vítima foi expulsa na qualidade de "Bad Standing", tornou-se proscrito para os Hells Angels. Sendo um hang-around, não lhe era permitido ter tatuagens com símbolos dos Hells Angels; mas quando um membro sénior é expulso, é obrigado "a cobrir ou a remover todas as suas tatuagens e símbolos dos HAMC e, caso o não fizesse de forma voluntária, seria obrigado a fazê-lo à força, designadamente com a utilização de máquinas retificadoras para eliminar tatuagens", descreve a acusação.





Hells Angels apanhados com documentos secretos do SIS A Polícia Judiciária apanhou a um elemento do grupo Hells Angels 14 documentos "classificados" do Serviço de Informações e Segurança (SIS) relativo às informações recolhidas das autoridades sobre o grupo de motards. Isto é revelado pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) que, esta quinta-feira, avançaram com uma acusação contra 89 elementos daquele grupo motard.





Os arguidos condenados pela morte de Alcindo Monteiro

Duas pessoas condenadas pela morte de Alcindo Monteiro, em 1995, foram constituídas arguidas no processo dos Hells Angels. Tiago Palma ou "Martelos", de 43 anos, e Nuno Monteiro ou "Pia", de 44, integram o mesmo chapter dos Hells Angels: o HAMC Darkland, com sede em Setúbal.

Os dois eram membros full colour, mas não tinham qualquer cargo no chapter. Nuno Monteiro chegou a ser suspeito de tráfico e mediação de armas e de associação criminosa para tráfico de estupefacientes, mas o Ministério Público acabou por arquivar os autos.

A 24 de março de 2018, dia em que o grupo motard Red & Gold de Mário Machado foi atacado num restaurante no Prior Velho, Nuno Monteiro estava no Aeroporto de Lisboa com outro arguido, onde tinham ido buscar um membro da estrutura dos Hells Angels Motorcycle Club Portugal (HAMC).

Antes e depois do ataque ao restaurante, Monteiro e um outro membro do mesmo chapter que esteve junto ao local trocaram mensagens. Já Tiago Palma foi visto dentro das instalações.

Tiago Palma foi acusado dos crimes de associação criminosa, extorsão qualificada, detenção de arma proibida e detenção de armas proibidas. Encontra-se em prisão preventiva. Já Nuno Monteiro ficou sujeito a termo de identidade e residência com apresentações periódicas semanais junto das autoridades. Foi acusado dos mesmos crimes.

As armas do HAMC Darkland

Em diversas buscas à sede deste chapter, foram encontradas armas como um tazer com lanterna, um martelo de bola com as inscrições 81SS 1% e HAMC no cabo de madeira, outro martelo de bola com a inscrição Suporte 81 World, quatro martelos de bola que assinalavam o quarto aniversário, uma lâmina escondida num objeto em forma de asa, e um boxer (soqueira) que representava três dados e os quatro ases de um baralho de cartas.