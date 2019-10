As autoridades estão a investigar suspeitas de financiamento dos Hells Angels com receitas da concentração de motociclistas de Faro.





Segundo o jornal Público, a investigação surge depois de uma análise às contas da Federação de Motociclismo de Portugal feita pelas Finanças. Foram revelados indícios de um possível financiamento aos Hells Angels, grupo de motards com um historial de violência. Em julho, 89 membros dos Hells Angels em Portugal foram acusados de vários crimes como associação criminosa ou tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma.





Quando não conseguiram matar Mário Machado dentro do restaurante no Prior Velho, a 24 de março de 2018, os vários chapters (sedes) dos Hells Angels em Portugal concertaram esforços para cumprir o objetivo. Membros dos cinco chapters nacionais - e um português membro do chapter HAMC Quebec no Canadá - continuaram a procurar Mário Machado.