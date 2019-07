O chapter do HAMC (Hells Angels Motorcycle Club) mais antigo de Portugal fica em Lisboa, e existe desde 24 de maio de 2002. O segundo chapter nacional, chamado HAMC Nomads, surge três anos depois, com uma clubhouse – uma sede – em Almancil. Em Cascais, fica o HAMC Southside – que não fica na Margem Sul mas que para aqui se transferiu. Nasceu em 2007.



No Porto, encontra-se o chapter HAMC Porto, desde 2010 (antes, tinham sede em Aveiro). A última a aparecer foi a de Setúbal, um ano depois: o HAMC Darkland.



Todas as semanas, os membros de cada chapter juntam-se. Mas nem todos passam pela porta: apenas os full colours, cujo colete já enverga todos os emblemas do clube, votam. As decisões só passam com dois terços dos votos.



Como se tornar num Hells Angels a sério ou um full colour, passo a passo

A primeira coisa que acontece quando se tenta aderir aos Hells Angels? Tornar-se um friend (amigo), disposto a realizar "tarefas menores" para provar que é leal ao clube. Dentro de seis meses a um ano, transforma-se num "hang-around", que não pode participar em reuniões, e só pode usar um patch (símbolo) na parte da frente do colete, o flash.



Os hang-around são comandados por prospects e por full colours. Se os full colours são membros de pleno direito, os prospects têm que ser apadrinhados por ele. Devem assegurar a segurança no Clubhouse e vigiar a polícia, os inimigos, grupos de motociclistas rivais ou correios de droga. Um ano depois, é que se pode tornar um membro oficial, sob voto de todos os membros do chapter. Caso o voto seja positivo, o prospect torna-se um full colour.



Cada chapter tem pelo menos seis membros full colours que são todos brothers (irmãos) e se tratam como tal: o Presidente do Chapter, o vice, o secretário, o tesoureiro, o sargento de armas e o capitão de estrada.



Se o presidente detém maior poder, a função do secretário e do tesoureiro não se resume a fazer atas e a tratar das finanças: podem ter a responsabilidade de intelligence officer, ou oficial de informação que deve recolher dados sobre a polícia e grupos rivais – como os Bandidos.



O Sargento de Armas mantém a disciplina: se alguém violar as regras do clube, decide o castigo; se querem atacar um rival, ele decide as estratégias e o que fazer. Vai sempre na parte de trás do conjunto de motociclistas – o pack – e, caso seja preciso falar com a polícia, dão-lhe a palavra.



Se a ideia é partir para a violência, os chapters podem chamar Nomads: tropas de choque que os reforçam contra grupos rivais.

O que une os Hells Angels e os Bandidos além da rivalidade que quase matou quatro pessoas num restaurante no Prior Velho? Todos pertencem aos Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG) e são Outlaws e 1%ers – os poucos rejeitados pela Associação de Motociclistas dos EUA.Em Portugal, existem cinco chapters – o nome dado às estruturas regionais dos Hells Angels. Para serem criados, sujeitaram-se à aprovação da casa-mãe em Oakland e juraram "agir de acordo com os estatutos, regras e resoluções dos HAMC", indica a acusação do Ministério Público contra 89 arguidos membros do clube de motociclistas mais polémico do mundo.