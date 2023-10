Governo confirma quatro luso-israelitas desaparecidos e uma morte

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, lamentou esta manhã a morte de uma cidadã luso-israelita e revelou que neste momento outros quatro lusodescendentes se encontram desaparecidos em Israel.







Lusa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Estamos neste momento à procura de receber mais informação sobre esses quatro luso-israelitas", referiu o ministro.O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse aos jornalistas que para além dos 152 portugueses e luso-israelitas que chegaram esta quarta-feira a Figo Maduro, chegaram ainda 14 cidadãos de outras nacionalidades como espanhóis (nove), irlandeses, búlgaros e lituanos, entre outros. João Gomes Cravinho indicou ainda que está prevista a chegada na quinta-feira de um C-130 com mais quatro pessoas.Estes quatro completam a totalidade dos cidadãos de nacionalidade portuguesa que manifestaram a vontade de regressar para Portugal. João Gomes Cravinho esclareceu ainda que existem "cerca de dois mil portugueses que estão nas nossas listas consulares, contudo, esses não manifestaram vontade de regressar a Portugal, por enquanto".A primeira parte desta operação de resgate foi feita pela Força Aérea Portuguesa, que transportou os portugueses entre Telavive e o Chipre, onde posteriormente apanharam o avião da TAP fretado pelo Estado português.Rotem Neumann tinha 25 anos e encontrava-se no festival de música perto da Faixa de Gaza que foi atacado por militantes do Hamas na madrugada de sábado, dia 7. Na noite de terça-feira, 10, o seu corpo foi encontrado e a Associated Press confirmou a sua morte.