Portugueses que quiseram sair de Israel já se encontram no Chipre

O avião da Força Aérea Portuguesa envolvido na missão de repatriamento dos cidadãos que se encontravam em Israel já chegou ao Chipre. Antes da operação ser iniciada já tinham sido identificados 190 portugueses que desejavam abandonar Israel devido ao aumento da tensão na região que se verificou nos últimos dias.







Aeronave C-130 @fap_pt esta noite em Telavive.



Missão de repatriamento em curso, operacionalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério @defesa_pt. pic.twitter.com/I4cob8lXOk — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) October 10, 2023

A Força Aérea vai manter a missão neste país do mediterrâneo, de forma a conseguir chegar a Telavive rapidamente se voltar a ser necessário. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, já tinha explicado que os voos de repatriamento ocorrem até ao Chipre onde, posteriormente, os portugueses vão apanhar um voo da TAP, fretado pelos Estado português, até Lisboa.Relativamente á existência de portugueses ou descendentes entre as vítimas mortais ou reféns do Hamas o ministro garante que ainda não existe nenhuma confirmação oficial: "Circula informação que não sabemos confirmar. As autoridades israelitas não conseguem confirmar se existe uma portuguesa nessas circunstâncias. Enquanto não tivermos essa informação, não podemos adiantar mais".Existem cerca de três mil portugueses em Israel e João Gomes Cravinho garante que "a grande maioria vive lá, tem dupla nacionalidade e não tem manifestado interesse" em viajar para Portugal.