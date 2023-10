Israel: Segunda jovem luso-israelita encontrada morta

As mais lidas

Foi encontrada morta a jovem luso-israelita que estava desaparecida em Israel desde o ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas. Dorin Atias tinha 22 anos e estava no festival, perto da fronteira de Gaza, que foi invadido pelo grupo palestiniano.







Dorin Atias

A informação é avançada pela SIC Notícias.Esta de terça-feira já tinha sido confirmada a morte de outra jovem lusodescendente em Israe l. Rotem Neumann, de 25 anos, estudava em Telavive. Segundo Tomer Neumanna, primo da vítima, citado pela Associated Press, Rotem falou com os pais pela última vez, quando ouviu disparos de rockets no festival.Em atualização