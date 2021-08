Autarca de Gaia suspeito de autoplágio

A Universidade do Porto está a investigar suspeitas de autoplágio na dissertação de doutoramento de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia e recandidato do PS à liderança da autarquia. À SÁBADO, fonte oficial da universidade confirmou que na origem está uma participação anónima recebida no dia 12 de agosto, dirigida à reitoria e à Faculdade de Letras (FLUP). “A missiva foi reencaminhada aos Serviços Jurídicos da Universidade do Porto para análise preliminar, que não foi ainda concluída”, confirmou a mesma fonte.



Em causa está a dissertação de doutoramento do autarca, Escassos caminhos: os processos de imobilização social dos beneficiários do R.M.G. [Rendimento Mínimo Garantido] em Vila Nova de Gaia, apresentada em 2006. Segundo a queixa, a que a SÁBADO teve acesso, “o autor recorreu abundante e repetidamente ao autoplágio, copiando, palavra por palavra, dezenas de parágrafos – por vezes páginas inteiras – de documentos académicos e artigos da sua autoria mas com publicação muito anterior, à qual não é feita qualquer referência”.



São enumerados na participação 23 exemplos de autoplágio, presentes em seis dos nove capítulos do doutoramento. Em análise às alegações feitas, os trechos são praticamente iguais – e não têm qualquer nota ou referência na própria página que explicite a sua origem. Como neste caso: “Parece-nos que em nenhum momento uma disciplina que se debruce sobre o estudo científico de uma realidade se poderá cumprir efetivamente se não conseguir ir além de uma descrição exaustiva ou não conseguir proceder estruturadamente à compreensão (no sentido weberiano) e ao estudo relacional e interpretativo dessa mesma realidade”, lê-se na dissertação de Eduardo Rodrigues. Este parágrafo é, na verdade, retirado da sua própria tese de mestrado A Influência Discreta Na Vida Política Local (1997) – e tem apenas duas vírgulas e um “ou” de diferença.