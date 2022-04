Almada: há quatro anos a olhar para as paredes

Sem funções, sem colegas e sem chefe. É nesta situação inusitada que um funcionário da Câmara Municipal de Almada (CMA), Aníbal Moreira, diz estar desde 2018. Nas suas palavras, este é o seu dia de trabalho há quatro anos: “Chego ao edifício, pico o ponto no computador, volto a picar à saída para o almoço, depois há o regresso do almoço e a saída para casa. Durante o horário de trabalho fico a olhar para as paredes e para o computador. Estou num gabinete-fantasma sem funções desde a sua criação até à presente data.”