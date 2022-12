'Vou-lhe já cortar a palavra!' Inês de Medeiros cala cidadã por usar termo 'Almada colonial'

A presidente da Câmara Municipal de Almada cortou a palavra a uma cidadã que a interrogava sobre o realojamento aos moradores do bairro do 2.ª Torrão. PSD admite à SÁBADO ter percebido reação da autarca, BE condena.

Foi um momento insólito da última reunião ordinária da Câmara Municipal de Almada. Inês de Medeiros, presidente da autarquia, cortou a palavra a uma cidadã por usar a expressão "Almada colonial" para descrever a ação do executivo camarário no caso das demolições no Bairro do 2.º Torrão.