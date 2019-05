Polícia Judiciária lançou, esta quinta-feira, mega operação de buscas. Pelo menos, 15 pessoas foram constituídas arguidas, num esquema que envolve fraude a subsídios europeus.



A Polícia Judiciária (PJ) realizou hoje 19 buscas em todo o país por suspeitas de fraude na obtenção de subsídios, fraude fiscal e branqueamento de capitais e constituiu pelo menos 15 arguidos. Em causa, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, esão suspeitas de fraude na ordem dos 15 milhões de euros. Os arguidos são suspeitos de falsificação de documentos, de forma a obter financiamentos dos programas QREN (Quadro de Referência Estratégica Nacional) e "Portugal 2020", programa que resultou de um acordo entre Portugal e a comissão Europeia e que reúne 5«cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP.



Um dos alvos das buscas, segundo adiantou o Correio da Manhã, foi Adelino Mendes, chefe de gabinete do secretário de Estado



Fonte da PJ adiantou à agência Lusa que a operação é da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e está relacionada com uma investigação que teve início há cerca de dois anos. Em causa estão suspeitas de fraude na obtenção de subsídios comunitários, fraude fiscal, fraude e branqueamento de capitais e falsificação de documentos. A investigação da Judiciária apurou que o esquema passou ainda por alguns países estrangeiros através da criação de sociedades, que permitiram a circulação de dinheiro e a apresentação de candidaturas.



Segundo a mesma fonte, até ao momento não foram efetuadas detenções, tendo sido apenas constituídos "cerca de dezena e meia de arguidos, podendo o número ainda aumentar".



Na operação estão envolvidos cerca de 100 operacionais, entre os quais elementos da UNCC, da PJ do Porto, Faro e Lisboa e ainda três magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e dois funcionários da Autoridade Tributária.



No dia 23 de maio de 2017, no decurso da operação "Inovar", a PJ deteve duas pessoas por fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio e falsificação de documentos após uma investigação relacionada com os apoios comunitários do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN).



Na operação foram também constituídos 21 arguidos, 12 pessoas singulares e nove empresas, e apreendidos 12 veículos de gama alta, além de diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação.



Na ocasião a PJ explicou que a fraude consistia "na sobrefaturação de máquinas e equipamento com vista ao inflacionamento de incentivos a receber no âmbito do QREN" e que a investigação ia prosseguir para recolha de prova e apuramento dos benefícios económicos ilegitimamente obtidos em prejuízo do Estado português, cujo valor global ultrapassará os cinco milhões de euros.



Um dos dois detidos em 2017, advogado de profissão chegou a estar em prisão preventiva e a outra detida, consultora, ficou suspensa do exercício de profissão.