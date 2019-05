Ideia gerou polémica. Direção da faculdade interveio. Cortejo ocorre este domingo, 5 de maio.

Os estudantes finalistas do curso de História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra queriam desfilar na Queima das Fitas com um carro alegórico chamado "Alcoholocausto". A ideia alude aos comboios em que os judeus eram transportados para os campos de concentração, durante o genocídio de milhões de judeus na II Guerra Mundial.

De acordo com o jornal As Beiras, a direção da Faculdade interveio e impediu os alunos de levar a ideia avante: o carro vai desfilar sem nome. Também tinha surgido uma petição em que se pedia a mudança do nome, que conta com mais de 560 assinaturas.

Contactados pelo jornal, os representantes destes alunos não quiseram fazer comentários, indicando que só falariam após 5 de maio – o dia do cortejo da Queima das Fitas. O jornal As Beiras recorda ainda que em outubro do ano passado, os alunos de História também desafiaram os caloiros a vestirem-se de judeus e nazis.