Chefe de gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil demitiu-se

Adelino Gonçalves Mendes, chefe de gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil, pediu a demissão do cargo depois das buscas da Polícia Judiciária de que foi alvo, que se realizaram esta quinta-feira. A informação foi confirmada pelo Ministério da Administração Interna, em comunicado.



"Na sequência da constituição como arguido em processo relativo à sua atividade profissional anterior ao exercício de funções no Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil, o Dr. Adelino pediu a exoneração das funções de Chefe do Gabinete. O pedido foi aceite pelo Secretário de Estado da Proteção Civil", indica o documento.



Uma megaoperação de combate à fraude na obtenção de subsídios está em marcha esta quinta-feira pela Polícia Judiciária, na sequência de uma outra operação que aconteceu em 2017. Um dos alvos das buscas foi Adelino Gonçalves Mendes.



A Polícia Judiciária (PJ) realizou hoje 19 buscas em todo o país por suspeitas de fraude na obtenção de subsídios, fraude fiscal e branqueamento de capitais e constituiu pelo menos 15 arguidos. Em causa, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, esão suspeitas de fraude na ordem dos 15 milhões de euros. Os arguidos são suspeitos de falsificação de documentos, de forma a obter financiamentos dos programas QREN (Quadro de Referência Estratégica Nacional) e "Portugal 2020", programa que resultou de um acordo entre Portugal e a comissão Europeia e que reúne 5«cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP.



