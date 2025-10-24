Frente Comum e FENPROF congratulam-se com grande adesão à greve

A Frente Comum cumpre hoje uma "grande greve" da Administração Pública contra o Governo, que acusa de degradar as condições de trabalho e de desinvestir nos serviços públicos.

Dirigentes da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) congratularam-se com a grande adesão à greve, que se realiza esta sexta-feira na administração pública.



Junto à Escola Artística Antonio Arroio, em Lisboa, encerrada devido à greve, o coordenado da Frente Comum, Sebastião Santana, acompanhado por um dos secretário-gerais da Federação Nacional dos professores (Fenprof) José Feliciano Costa, realçou que o setor da recolha do lixo teve uma adesão à paralisação de 90% durante a madrugada.

Junto à escola e em esplanadas, dezenas de alunos conviviam esta manhã, depois de encontrarem a escola fechada.

Espera-se a adesão de professores, educadores e auxiliares das escolas, médicos, enfermeiros e auxiliares dos serviços de saúde, trabalhadores dos transportes públicos, inspetores e funcionários do Fisco, funcionários judiciais, entre outros.

O aumento dos salários, a valorização das carreiras, a reposição do vínculo público e a defesa dos serviços públicos são também motivos para a convocação da paralisação que abrange todos os trabalhadores do Estado.

A Frente Comum representa 29 sindicatos de todos os setores da administração pública.