Ministra da Saúde demite presidente do INEM

A ministra da Saúde demitiu, esta sexta-feira, o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) Sérgio Dias Janeiro.



Sérgio Janeiro TIAGO PETINGA/LUSA

A decisão surge na sequência de uma reunião, na noite de quinta-feira, entre Ana Paula Martins e Sérgio Janeiro, que teve como principal objetivo de formalizar a saída do Conselho Diretivo do INEM, avançou o Público.

Sérgio Agostinho Dias Janeiro é especialista em Medicina Interna e antes de ser nomeado presidente do INEM era diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital das Forças Armadas onde, entre 2022 e 2023 ocupou o cargo de diretor clínico do Serviço de Urgência.

Segundo a CNN Portugal Ana Paula Martins vai nomear Luís Cabral, que agora lidera a emergência médica dos Açores e foi secretário regional da Saúde dos Açores entre 2012 e 2016, para o cargo., como sucessor de Sérgio Dias Janeiro. O processo de nomeação do novo presidente do INEM foi aberto em janeiro, mas ficou interrompido pela marcação das eleições antecipadas de maio.

O concurso esteve aberto entre os dias 6 e 19 de janeiro e, entretanto, a Ministério da Saúde já tinha recebido as propostas da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública sobre os candidatos que se apresentaram para o cargo.

Na passada segunda-feira o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar já tinha pedido que a nomeação de Luís Cabral fosse reavaliada uma vez que acredita que a escolha do médico “suscita muitas e legítimas preocupações” aos profissionais do setor. Numa carta enviada ao primeiro-ministro pediu que a escolha do próximo nome que vai liderar o INEM seja “orientada pelos princípios da competência, da continuidade e do interesse público”.

O sindicato considera ainda que caso Luís Cabral seja o nome escolhido pelo Governo, essa “decisão pode representar um retrocesso no caminho de cooperação e modernização que vinha sendo traçado”, colocando em causa o “espírito de confiança e estabilidade que tem sido cuidadosamente construído”.