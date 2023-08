JMJ. As confissões no Parque do Perdão

Em Belém, o Jardim Vasco da Gama vestiu-se a rigor para o segundo dia da JMJ (Jornada Mundial da Juventude). É lá que fica a Cidade da Alegria, composta por uma feira vocacional, onde os peregrinos podem conhecer outras ordens religiosas e associações, uma capela, onde decorrem orações, e o Parque do Perdão, com 150 confessionários, construídos por reclusos dos estabelecimentos prisionais de Coimbra, Paços de Ferreira e Porto.







Confessionários do Parque do Perdão, na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa João Cortesão

Vocação tardia e um chamamento de cedo

Às 11h do dia 2 de agosto, o calor já se fazia sentir e o parque estava calmo e silencioso, com muitos peregrinos a dirigir-se para junto do Palácio de Belém para receber o Papa Francisco, que chegou ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, por volta das 10h, onde foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa.Numa das entradas para a Cidade da Alegria, estava a voluntária Teresa Sena Esteves, de 21 anos. "Decidi participar porque sou católica e porque é uma oportunidade que só acontece uma vez na vida". Ligada à fé desde muito nova, na manhã de quarta-feira estava junto ao Jardim Vasco da Gama a orientar os peregrinos. Sobre o Parque do Perdão explica: "Há confessionários, onde estão padres de todas as nacionalidades a confessar pessoas de todas as nacionalidades". "Há várias filas para cada uma das nacionalidades. As pessoas quando entram vão encontrar um padre que fala a sua língua," acrescenta.Um dos padres que vai estar a ouvir os peregrinos que falam espanhol chama-se Juan Pablo Aroztegi, vem do norte de Espanha e tem 40 anos. "Vim com um grupo de 200 pessoas. Decidi vir para a JMJ há seis meses." Padre desde os 35 anos, explica àcomo descobriu a sua vocação: "Era engenheiro. Houve um dia que um amigo que não acreditava em Deus me perguntou porque é que eu acreditava e isso alterou algo no seu coração, nunca tinha feito essas perguntas a mim próprio. Há 5 anos acredito que Deus estava a chamar-me para servir as pessoas enquanto padre."Deixar para trás a sua profissão não foi fácil, mas Juan Pablo revela estar feliz com a decisão. "É difícil deixar as coisas para trás, mudar é difícil, mas por outro lado, é uma vida cheia de beleza. Eu sou muito feliz aqui agora."No Parque do Perdão, o padre Juan Pablo revela que estão a chegar muitos peregrinos para se confessar. "Muitas pessoas estão a aderir. Nas primeiras duas horas não vieram muitas pessoas porque o Papa estava a chegar, mas a maioria das pessoas que vem até à Jornada faz a confissão".

A irmã Dira Semedo, natural de Cabo Verde, tem 33 anos e depois de se ter confessado, esperava no jardim pela sobrinha que ainda se encontrava no Parque do Perdão. "Gostei muito de me confessar, os confessionários atraem-me, gosto de coisas simples e bonitas," refere. "O encontro com Deus faz-se vazio para que ele nos preencha, temos tanta coisa que é preciso tirar, ali é o encontro com Deus para que ele entre no nosso coração e nos purifique. Achei que os confessionários estavam muito bem organizados por línguas".



Dira vive em Portugal há 13 anos, faz parte da congregação Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus desde 2008 e esta é a primeira Jornada em que participa. "Sempre quis ir às jornadas, é um encontro especial, é um encontro com Cristo e para mim é o novo Pentecostes [celebração do calendário cristão]".