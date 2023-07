António Saraiva indicou o ex-CEO do Novo Banco para a vice-presidência da Cruz Vermelha. Agostinho Pereira de Miranda, que foi presidente interino da instituição, não poupa nas críticas. Diz que é "um país do avesso".

Ex-CEO do Novo Banco, António Ramalho, na Cruz Vermelha debaixo de fogo

Agostinho Pereira de Miranda foi vice-presidente da Cruz Vermelha e assumiu internamente a presidência da instituição depois de Ana Jorge sair para a Santa Casa da Misericórdia e enquanto António Saraiva não assumiu o lugar. Agora, o sócio fundador de uma das mais importantes sociedades de advogados do país, reage com ironia e crítica ao facto de Saraiva ter escolhido António Ramalho, antigo CEO do Novo Banco, para ser vice-presidente da Cruz Vermelha.