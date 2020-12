Uma ovelha a transportar uma bandeira. Uma cobra. Um sol e uma espiral. Os símbolos intrigantes que adornam o anel de sinete, em prata, deixado por Wilhelm Achilles d'Orey à guarda da sua família, permanecem indecifráveis há 170 anos. Guilherme d'Orey, um alto quadro da Volkswagen, residente em Wolfsburgo, na Alemanha, tem tentado, em vão, encontrar um sentido para a iconografia. Seria mais uma peça para conhecer as origens do seu enigmático antepassado, um prussiano que desembarcou em Lisboa em 1852 e que, através do casamento com Luísa Henriqueta Mouzinho de Albuquerque, originou uma das maiores – senão mesmo a maior – família portuguesa. Achilles e Luísa tiveram dez filhos, seguindo-se aproximadamente 4000 d'Orey em pouco mais de século e meio.

Tal como milhares de parentes, Guilherme, 48 anos, cresceu a ouvir a história de que o seu antepassado era descendente do kaiser (imperador alemão, que naquela época se referia, provavelmente, a Wilhelm I), fruto de uma relação ilegítima com uma princesa polaca dos poderosos Lubomirski. "Fui atrás dessa história do kaiser quando comecei a investigar", diz Guilherme à SÁBADO. "Um primo disse-me que a mãe de Wilhelm, Ulrike Uden Achilles, era de Wusterhausen an der Dosse, a noroeste de Berlim, e eu fui ao Google e vi que a antiga casa da família era um museu. Foi a ponta da linha, comecei a desfiar o novelo e descobri um monte de histórias tão ricas que comecei a escrevê-las". O processo deu origem a um livro, "Der Romantische Preuße" ("O Prussiano Romântico"), publicado em 2019 apenas em alemão, que revela uma nova versão da história dos d'Orey, para desgosto de alguns.





