Sábado – Pense por si

Portugal

Fernanda Câncio foi a tribunal dizer que nunca teve "uma vida em comum" com Sócrates

Diogo Barreto
Diogo Barreto 20:45
As mais lidas

A jornalista assumiu ter passado férias com o ex-primeiro-ministro e afirmou que como era convidada assumia que seria Sócrates a pagar.

Na sessão desta quarta-feira do julgamento da Operação Marquês a jornalista Fernanda Câncio assumiu ter tido uma relação pessoal com o ex-primeiro-ministro, mas assegurou nunca terem tido uma "vida comum". 

Fernanda Câncio depõe em tribunal sobre relação com Sócrates
Fernanda Câncio depõe em tribunal sobre relação com Sócrates Daniel Comédias/CMTV

Instada pela juíza e pelos procuradores a esclarecer o contexto da proximidade com José Sócrates, Fernanda Câncio assumiu conhecer o antigo governante e reconheceu que chegaram a ser próximos, mas que não falam desde 2014. Questionada se era uma relação amorosa, a jornalista optou por não esclarecer. "Era importante responder. O facto de existir uma relação amorosa com um dos arguidos pode ser importante para o conhecimento dos factos e para a razão de ciência do testemunho", disse a juíza Susana Seca durante o período de identificação da testemunha. "Nunca tive vida em comum com esta pessoa, nunca coabitei com esta pessoa, nunca tive economia comum com esta pessoa. Acho que é suficiente dizer isto", retorquiu Câncio.

Na fase de identificação, a jornalista disse conhecer vários dos arguidos da Operação Marquês, designadamente, Carlos Santos Silva, Henrique Granadeiro, Ricardo Salgado, Armando Vara, José Paulo Pinto de Sousa, Hélder Bataglia, João Perna, Sofia Fava e Inês do Rosário (companheira de Inês do Rosário), segundo o Observador.

Numa segunda fase, Câncio foi inquirida sobre as férias que fez em conjunto com José Sócrates. Afirmou ter estado de férias com o ex-primeiro-ministro em Menorca, Formentera, Itália, e terem passado fins-de-semana no Algarve e Estremoz. Inquirida pelo procurador Rui Leal, explicou que em 2008 ou 2009 foi esquiar com o primeiro-ministro e depois a Veneza, tendo sido acompanhados pelos filhos de Sócrates, Carlos Santos Silva e Inês do Rosário.

Explicou que não tratou de nada nessa viagem e que como foi convidada foi José Sócrates quem pagou as despesas. "Quem me convidou foi José Sócrates, parti do pressuposto que era ele a pagar", referiu. Assumiu ainda que "alguma vezes" viu "algum dinheiro a ser usado" em numerário, mas não consegue precisar se usava sempre dinheiro ou também o cartão bancário. Mas assegurou que houve situações em que efetivamente observou Sócrates a pagar despesas com um cartão bancário.

Sobre as férias de Sócrates em Paris, o procurador questiona se alguma vez a jornalista se encontrou na capital francesa com o antigo primeiro-ministro, tendo Câncio explicado que foi visitá-lo em 2012. Sobre o apartamento na Avenue du Président Wilson, a jornalista indicou apenas que o ex-primeiro-ministro lhe “chegou a falar que ia mudar de casa” e que o apartamento onde residia “ia deixar de estar disponível”, além de que na futura casa o “senhorio estava a fazer obras”. “E há uma escuta, que deve ter ocorrido em 2014, que é quando a revista Sábado publica uma matéria dessa casa e que a casa é de Carlos Santos Silva, eu liguei a José Sócrates, perguntei sobre isso e expressei a minha surpresa“, concluiu.

Já sobre o livro lançado pelo ex-primeiro-ministro em 2013, A Confiança no Mundo — Sobre a Tortura em Democracia, a testemunha disse conhecer Domingos Farinho (que, segundo o MP, ajudou Sócrates a escrever a sua tese de doutoramento) e António Peixoto (blogger que teria recebido dinheiro por escrever publicações favoráveis ao ex-governante no blogue Câmara Corporativa). Câncio disse que conheceu este último sob o pseudónimo Miguel Abrantes, que então este usava no blogue.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Ciência e tecnologia Média Julgamentos Férias José Sócrates Fernanda Câncio Carlos Santos Itália Algarve Estremoz Veneza Avenue Securities
Investigação
Opinião Ver mais
Vanda Marques
Vanda Marques

Eternamente jovens

Já ninguém esconde os liftings e o botox, a procura pelo rosto perfeito nunca foi tão voraz. Conheça ainda o passado de Sócrates e os candidatos ao Benfica.

Menu shortcuts

Fernanda Câncio foi a tribunal dizer que nunca teve "uma vida em comum" com Sócrates