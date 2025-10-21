Sábado – Pense por si

João Miguel Tavares: “Temo que seja possível outro Sócrates”

Maria Henrique Espada
“Estava tudo à vista” quando o ex-primeiro-ministro foi eleito e reeleito e escreveu um livro a demonstrá-lo. Garante que não está obcecado com ele – o País é que não pensa o suficiente no caso Sócrates e mantém o padrão do deixar passar, até com o atual primeiro-ministro. Fez o retrato de uma “personagem fascinante” que – esqueçam Ventura – pôs mesmo em causa o Estado de direito. O PS fez-se cego e ainda há socráticos por aí. “Deixa-me embasbacado.”

João Miguel Tavares escreveu José Sócrates – Ascensão – 1957-2005, a construção até à chegada ao poder, para mostrar dois lados da moeda: como o ex-primeiro-ministro enganou o País, e como o País se deixou enganar. “O jornalismo em muitos casos não funcionou, a justiça em muitos casos não funcionou” e a partir de um certo momento “já estava toda a gente a fechar os olhos”. Ainda o fazemos, acusa.

