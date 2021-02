Família Espírito Santo suspeita de sacar 10 milhões a seguradoras

A família Espírito Santo está sob uma nova suspeita: num novo inquérito-crime, o Ministério Público está a investigar um esquema financeiro suspeito de duas seguradoras do Grupo Espírito Santo (GES) que terá permitido pagar aos membros do Conselho Superior do GES, entre 2004 e 2012, cerca de 10 milhões de euros. O dinheiro terá sido depositado nas contas individuais de Ricardo Salgado, António Ricciardi, Manuel Fernando Espírito Santo, Mário Mosqueira do Amaral (já falecido) e José Manuel Espírito Santo.







