"Esta investigação comprovou que os artigos de pirotecnia mais perigosos eram rotulados como de baixa perigosidade, aumentando assim as capacidades de armazenamento e de transporte, fugindo ao licenciamento da PSP e aumentando a insegurança dos cidadãos que circulam na estrada, morem perto dos locais de armazenamento ou que assistem a espetáculos", relatou Pedro Moura.



Ao todo, acrescentou, foram "emitidos sete mandados de detenção fora de flagrante delito, cinco mandados de busca domiciliária e oito mandados de busca não domiciliária".



Sete dos detidos são das empresas da região Norte investigadas, nos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo, e os restantes dois do Funchal, apanhados "em flagrante delito, por armazenamento e posse ilegal de artigos de pirotecnia".



O superintendente revelou ainda que "hoje, também na residência de um dos visados, foi encontrado muito material pirotécnico e produtos explosivos, nomeadamente pólvora e demais componentes".



"As apreensões excederam o que prevíamos pudesse acontecer e, por isso, estamos a proceder à selagem dos paióis por não ter a PSP capacidade para armazenar em segurança nem de fazer o transporte para o nosso paiol na Unidade Especial de Polícia, em Lisboa", disse Pedro Moura.



Cabe agora às autoridades judiciárias, informou, decidir o destino do material apreendido, que estimou em "muitos milhares de artigos de pirotecnia", justificando-o por "ainda haver buscas a decorrer".



Revelando "serem portugueses" os cidadãos envolvidos na investigação, acrescentou que estes se distribuem "entre proprietários, funcionários e responsáveis técnicos".



A investigação é coordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto e estão em causa os crimes de tráfico de produtos explosivos, detenção de artigos de pirotecnia e falsificação de documentos.

