A PSP de Leiria deteve fora de flagrante delito um homem, com 39 anos, que bateu na sua mãe, uma mulher de 76 anos com quem vivia. Os episódios de violência remontam de 2015 até agora.

A PSP de Leiria anunciou esta quinta-feira a detenção de um suspeito de violência doméstica, que foi obrigado a abandonar a residência onde vivia com a vítima por ordem judicial, disse à Lusa fonte policial.



Segundo uma nota de imprensa, a PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção de um homem, com 39 anos, em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, por crime de violência doméstica contra a sua mãe, uma mulher de 76 anos com quem vivia.



Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foi determinado a abandonar a residência no período de quatro horas e proibição de contactos com a sua progenitora, por qualquer meio.



Em resposta à agência Lusa, a PSP informa que o homem abandonou a casa acompanhado por agentes policiais na retirada dos seus bens essenciais sem oferecer qualquer resistência.



A PSP tomou conhecimento dos alegados crimes através de uma denúncia anónima, sendo que "os episódios de violência remontam a 2015 e mantiveram-se ao longo do tempo".



A vítima era sujeita a "cenários de extorsão de dinheiro para obtenção de estupefacientes, a par com agressões físicas e psicológicas".