Faculdade de Direito de Lisboa suspende professor que comparou feminismo ao nazismo

Depois de retirar o programa de mestrados que comparava o feminismo ao nazismo e de abrir um processo de inquérito ao professor de Direito Penal que os lecionava, a direção da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa suspendeu de funções Francisco Aguilar, avança o Público.

O mesmo programa curricular foi dado a conhecer pela SÁBADO, onde eram incluídos conteúdos como o "aproveitamento pelo género feminino" ou a "violência doméstica como disciplina doméstica" e em que Francisco Aguilar comparava o homem cristão heterossexual às vítimas do Holocausto.





Maçonaria e a Eterna Fêmea, o programa de um mestrado em Direito "Aproveitamento pelo género feminino", a "violência doméstica como disciplina doméstica" ou "substituição da moral de Cristo pela imoralidade da besta": estes são apenas alguns dos conteúdos programáticos de uma unidade curricular presente em duas especialidades do Mestrado em Direito e prática jurídica da Faculdade de Direito de Lisboa (FDUL).

O mesmo professor foi absolvido do crime de violência doméstica a 26 de setembro pelo Tribunal Local Criminal de Lisboa, uma sentença a que a SÁBADO teve acesso, na qual a vítima era uma aluna, dez anos mais nova, com quem manteve uma relação de cariz amoroso entre os anos de 2015 e 2016 e a quem o professor chegou a "agarrar o pescoço" com a mão e a empurrar.





A relação caótica entre o professor de Direito e a ex-aluna O professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Lisboa Francisco Aguilar foi absolvido do crime de violência doméstica esta sexta-feira pela juíza Joana Ferrer, do Tribunal Local Criminal de Lisboa.

Num longo texto enviado à SÁBADO esta terça-feira, Francisco Aguilar voltou a indicar a existência de um "truque feminista" que "viola o princípio da igualdade". No mesmo, o professor agora suspenso de funções apontou que mulheres em geral são "o escudo e as cúmplices do socialismo de género" e que este não passa "de uma sórdida, grotesca e obscena desconversa de muito mau-gosto, cuja desonestidade é evidente".