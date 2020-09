Maçonaria e a Eterna Fêmea, o programa de um mestrado em Direito

"Aproveitamento pelo género feminino", a "violência doméstica como disciplina doméstica" ou "substituição da moral de Cristo pela imoralidade da besta": estes são apenas alguns dos conteúdos programáticos de uma unidade curricular presente em duas especialidades do Mestrado em Direito e prática jurídica da Faculdade de Direito de Lisboa (FDUL).

A cadeira de "Direito Penal IV", leccionada pelo professor auxiliar Francisco Manuel Fonseca Aguilar, é de carácter obrigatório na Especialidade de Direito Penal e opcional na especialidade de Especialidade de Ciências Jurídico-forenses e em ambas tem como seu objetivo, descrito na ficha da unidade curricular, "aprofundar a capacidade de reflexão e de pensamento crítico autónomo sobre o Direito" e "proporcionar" novos conceitos como a "crítica da transformação de facto do Direito em torto".

Por isso, o seu programa consiste n’"O torto tribal penal maçónico e o torto tribal penal de género e identitário como ‘iluminista’ torto tribal penal anticristão". Depois de uma breve história sobre a evolução histórica e legal do direito penal, a unidade curricular tem como quarto ponto no seu programa "pressupostos positivos" que incluem a "substituição da verdade descoberta pelo homem pela mentira construída pelo homem" e a "substituição da moral de Cristo pela imoralidade da besta".

Um segundo capítulo do programa inicia-se com a "história do ódio e da vingança critofóbicos" ao "Rei e ao Papa" e ao "homem cristão", incluindo ainda o "aproveitamento pelo género feminino", com especial destaque para o "paradoxo do ‘feminismo marxista’", a "ameaça de revolução marxista", o "marxismo cultural" e as "degenerações genéticas do socialismo racial e do socialismo de género e do aliado identitário".

O mesmo programa de Direito Penal IV aponta ainda para a "incriminação cristã" e o "ginocentrismo" como causas para o "cristianicídio e o extermínio misândrico dos homens".

Num sexto capítulo, os conteúdos programáticos incluem como "exemplificação de manifestações sistemicamente centralizadas" a "violência doméstica como disciplina doméstica", a "ofensa à tirana" que engloba crimes contra a honra ou "o verdadeiro significado do "hate speech""

Como consequências de todas as anteriores, refere o programa, haverá "impossibilidade de resposta pela democracia aritmética" que levará à "entrega pelo poder maçónico do Ocidente ao Islão" e ao "julgamento de crimes (genocídios) misândricos e cristofóbicos dos socialismos de género e identitário pelo modelo da herança dos julgamentos de Nuremberga dos crimes anti-semíticos do socialismo ‘racial’".