Covid-19: Comissária Elisa Ferreira em quarentena após contacto com caso positivo

A comissária portuguesa, Elisa Ferreira, anunciou hoje, através da rede social Twitter, que entrou em quarentena após um membro da sua equipa ter testado positivo ao covid-19.

"Fui hoje informada que um membro da minha equipa testou positivo ao covid-19. Em sintonia com os protocolos de saúde pública, irei ser testada e entrarei em isolamento. Durante este período, trabalharei de casa", refere a comissária com a pasta da Coesão e Reformas no ‘tweet’.

"Não tenho sintomas e sinto-me bem. Mantenham-se saudáveis e cuidem de vocês!", afirmou também Elisa Ferreira através da rede social.

A Comissão Europeia tem atualmente quatro comissários em quarentena.

Na terça-feira, o Alto Representante para a Política Externa, Josep Borrell, e o comissário com a pasta da Gestão de Crises, Janez Lenarcic, anunciaram também que ficariam isolados por terem entrado em contacto com um caso positivo.

Já Mariya Gabriel, comissária com a pasta da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, anunciou que testou positivo ao covid-19 no sábado, estando em isolamento desde a segunda-feira da semana passada.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (43.155 mortos, mais de 654 mil casos), seguindo-se Itália (36.289 mortos, mais de 372 mil casos), Espanha (33.413 mortos, mais de 908 mil casos) e França (32.933 mortos, mais de 756 mil casos).

Portugal contabiliza 2.117 mortos em 91.193 casos de infeção.