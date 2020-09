A relação caótica entre o professor de Direito e a ex-aluna

O professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Lisboa Francisco Aguilar foi absolvido do crime de violência doméstica esta sexta-feira pela juíza Joana Ferrer, do Tribunal Local Criminal de Lisboa. A acusação ao professor universitário foi feita por uma aluna, dez anos mais nova, com quem manteve uma relação de cariz amoroso entre os anos de 2015 e 2016 e a quem o professor chegou a "agarrar o pescoço" com a mão e a empurrar.

Apesar de admitir como verdadeiras várias das acusações da ofendida (entre elas, ter sido várias vezes insultada), a juíza considerou que o facto de a arguida "ter provocado" e respondido a alguns insultos é motivo para não proceder à condenação do académico.

Na sentença a que a SÁBADO teve acesso conta-se que o professor e a aluna se conheceram enquanto Francisco Aguilar recuperava de anorexia nervosa (chegou a pesar 34 quilos no pico da doença que começou em 2012).

Os dois tomaram conhecimento mútuo em outubro de 2013, quando Aguilar deu aulas à mulher dez anos mais nova. A primeira abordagem da aluna aconteceu durante o segundo semestre quando enviou um email ao professor a pedir que se encontrassem fora da faculdade, mas o arguido ignorou o caso.

A "maçã" da Branca de Neve que afinal tinha sido dada a mais professores

"Margarida" foi aluna de Francisco Aguilar no ano letivo de 2013/2014, nas unidades curriculares de Introdução ao Estudo do Direito I e II do 1.º ano de licenciatura em Direito da FDUL. Segundo a sentença, "mostrou-se gradualmente mais simpática e atenciosa" em relação ao professor e, já no segundo semestre, começou a sentar-se na primeira fila das aulas.

A verdadeira aproximação, no entanto, surgiu só no ano letivo seguinte, quando Francisco já não era seu professor. "Margarida" convidou-o para um café, Francisco disse que aceitaria um chá, mas o encontro nunca chegaria a acontecer.

Em dezembro de 2014, como prenda de Natal, "Margarida" decidiu oferecer uma "enorme maçã vermelha", acompanhada por um postal.

"Em tempos de crise financeira e valorização do ensino, os discentes ofereciam maçãs aos professores - em certas alturas - como sinal de respeito e gratidão pela sabedoria e dedicação transmitidas.

Todavia, como humildes curiosos, não esqueçamos outras simbologias da maçã, sendo a bíblica a mais antiga, onde assume uma relação simbiótica entre a sabedoria e o pecado! E como é claro, tesouro da nossa infância, a conotação com o veneno (Branca de Neve), mas aqui com um final feliz, pois um beijo de verdadeiro Amor tudo cura!"

Francisco "apaixonou-se gradualmente" por "Margarida" após esta lhe ter contado a sua história de vida: Ficou orfã dos pais aos 14 anos, ambos vítimas de cancros, e aos 18 perdeu o único irmão. Tinha duas filhas pequenas para cuidar, na altura com 10 e dois anos, de dois relacionamentos diferentes, e tinha dívidas às finanças.

Beijaram-se pela primeira vez a 8 de junho de 2015. O professor explicava-lhe que não era rico, indica o processo, mas durante os primeiros meses de relacionamento terá ajudado com empréstimos de milhares de euros e comprando-lhe coisas para a sua casa.

A situação levou ao início do deterioramento do relacionamento, com inúmeras discussões por mensagens no final de setembro de 2015. Em outubro, e depois de Francisco lhe ter emprestado 4.000 euros porque estava "aflita", "Margarida" apontou que tudo não passara de um "esquema para lhe extorquir dinheiro": "Foi tudo um esquema. Não te amo. Nunca te amei. descobri que não tens dinheiro e fiquei profundamente desiludida."

No dia seguinte, "Margarida" surgiu à porta de casa de Francisco, de lingerie por debaixo do casaco e os dois envolveram-se, mesmo estando a relação terminada.

Francisco tentou retomar a relação três dias depois mas, segundo a juíza do Tribunal Criminal de Lisboa, "Margarida" humilhou-o: "És feio, não passas de um fraco, és pobre. Tu nem sequer sabes ter uma doença de homem", disse, em referência à sua anorexia nervosa, que o fez chegar a um "estado quase terminal" em 2012, com apenas 34 quilos, e o levou a ser internado no Hospital de Santa Maria.



Seguiram-se várias mensagens do professor à ex-aluna, que a juíza do Tribunal Criminal de Lisboa considera serem de "dor, sofrimento, indignação, revolta e injustiça", nas quais Francisco chama "Margarida" de "cabra", "puta interesseira", "mentirosa", "manipuladora emocional", "merda", "nojenta", "reles", "ordinária", "monstro", "egoísta", "nojenta puta de merda", "mulher desonesta", "cabra interesseira", "puta debochada e degradada" e "puta ressentida".

Em outubro de 2015, e por "Margarida" ter o telemóvel bloqueado, Francisco envia uma mensagem para o telemóvel da filha "Beatriz", no qual chama à sua mãe "ordinária", "reles", "nojenta", e "uma puta, uma ninfomaníaca e uma alcoólica": "Envergonhas os teus pais e o teu irmão! E serás um dia julgada pelas tuas filhas, mas tu é que escolhes a tua vida", termina.

De seguida, Francisco envia nova mensagem: "Foi engano, desculpa."

A 5 de novembro de 2015, confrontando-a com o que tinha dito sobre o esquema para lhe extorquir dinheiro, "Margarida" anunciou a Francisco que o havia denunciado por violência doméstica duas semanas antes. No mesmo dia em que a queixa foi entregue, o professor tinha recusado continuar a ser parceiro sexual da ex-aluna.



Por continuar apaixonado, refere a juíza, o professor de Direito prometeu-lhe uma casa. Venderam as casas de ambos para comprar uma maior para um projeto de família: Francisco, "Margarida", as duas filhas de "Margarida" e um eventual primeiro filho dos dois. A ex-aluna renunciou então à queixa que tinha apresentado.

A 18 de novembro, indica o processo, os dois mantiveram relações sexuais - apenas uma delas sem proteção. Dois dias depois, "Margarida" e Francisco tiveram uma discussão e a ex-aluna disse-lhe que "não ia voltar para casa sozinha".

Duas semanas depois, a 5 de dezembro, "Margarida" procurou Francisco para lhe dizer que ia ser pai. Dada a situação de dias antes, Francisco disse que precisaria de um teste de ADN para confirmar a paternidade e "Margarida" afirmou que não tinha problema nenhum em fazer o teste, mas só depois da criança nascer.

Francisco e "Margarida" reataram o relacionamento, voltaram a desentender-se, voltaram a reconciliar-se e, de novo, a terminar o relacionamento. Pelo meio, "Margarida" contou ao seu ex-professor que inventara o esquema das maçãs com que o abordara inicialmente, que tinha escrito cinco cartas e as tinha enviado, com cinco maçãs, a cinco professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Francisco e mais quatro) e que Francisco tinha sido o único "tótó" que tinha "mordido a maçã".

Nessa mesma conversa, "Margarida" confidenciou que não tinha a certeza que o filho que carregava seria de Francisco, pois havia mantido relações sexuais com outros homens durante a relação.

Seguiram-se várias mensagens intimidatórias entre os dois, num ambiente tóxico em que um insulto era seguido de um "amo-te". Francisco indicou em dezembro de 2015 que já não podia namorar com "Margarida", mas que queria encontrar-se com ela sexualmente. "Margarida" recusou e afirmou que, se não queria ficar com ela, "teria de pagar". Mas, duas semanas depois, a relação já tinha sido retomada.

As ameaças subiram de tom, e num jantar, "Margarida" disse a Francisco que "dois matulões o iriam buscar, violar, matar e esconder o seu cadáver". O professor questionou a parceira e esta referiu que conhecia o meio, sabia onde encontrar pessoas, tinha entre eles amigos, e nem precisaria de lhes pagar. A ameaça de morte levou à entrada de uma queixa às autoridades em abril de 2016.



Foram constantes as tentativas de Francisco em falar sobre a paternidade, acusando-a de infelidade no namoro. O professor indicava que o teste de ADN seria para "poupar uma humilhação pública" de Margarida. A ex-aluna indicava que gozava com Francisco porque "tinha a certeza" que era o pai da criança, já este considerava ser "chantagem emocional".



Ao todo, Francisco fez 77 tentativas de chamada ou mensagens para "Margarida" entre este período e até ao nascimento do bebé, quase sempre sem resposta.

A 5 de agosto de 2016, "Margarida" deu à luz o filho e o processo de confirmação de paternidade começou, não tendo sido provado que este é, de facto, fruto do relacionamento com Francisco. Em depoimento em tribunal, a filha mais velha de "Margarida", "Beatriz", revelou que um primeiro teste de ADN apontou que Francisco tinha 99,9% de probabilidade de ser o pai da criança.



"Margarida" enviou cinco fotografias do recém-nascido a Francisco Aguilar no dia 24 de agosto de 2016, mas não obteve qualquer resposta. Três dias depois, respondeu-lhe que nunca mais enviaria fotografias do filho. Quase um ano depois, Francisco aponta que quer ver o filho e que "Margarida" não o deixa.



Mulher "também provocava", diz juíza

Apesar de tudo isto - a juíza que também absolveu o ex-ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho do crime de violência doméstica num caso que o opôs à ex-mulher, a apresentadora Bárbara Guimarães - considerou que não havia provas suficientes para condenar o académico pelo crime de violência doméstica.

Na decisão de absolver Aguilar, Ferrer escreve que ficou provado, através da troca de mensagens entre os dois que a mulher "também provocava, respondendo sem receio, de modo seguro e ostensivamente jocoso". A magistrada acusou ainda o Ministério Público de ocultar mensagens importantes para o julgamento, nomeadamente mensagens trocadas entre ambos onde a mulher terá tentado "ferir por vingança" o homem.

O tribunal afirmou mesmo que "Margarida" provocava e interpelava Aguilar de forma premanente e inclusivamente de um modo "extremamente seguro" e "ostensivamente jocoso". Como provas são apresentadas as mensagens onde a mulher afirmou: ""lol lol lol lol lol vai cagar à mata!"; ou "Sabes quem se está a rir e está feliz desde já? Eu, as minhas filhas e os meus amigos que estão anciosos (sic) para ver o bebé! Já é muito amado! Enterra-te sozinho! Mas com as mãos lavadas!", ou ainda ""Estou-me pouco cagando para as tuas construções mentais … só ainda te estou a dar conversa porque até me diverte!"."

A juíza considerou mesmo que a mulher chegou a adotar um tom "ameaçatório" quando disse: "Já que pensas que a vida é a merda de um romance gótico... então já deves imaginar do fim que te reserva!"

A juíza concluiu que "os factos dados como provados são insuficientes" para concluir a existência do crime de violência doméstica, apesar de se situarem "perto da fronteira da punibilidade" por este delito. A magistrada não considerou também que os factos provados indiciem um "abuso de poder na relação afetiva com a ofendida".

No entender da juíza, não é apenas pelo facto de "o arguido consumir bebidas alcoólicas", ou tomar "uma ou outra atitude incorreta para com a ofendida" (como ir tirar dinheiro da sua carteira), ou de numa situação, após ter sido insultado pela mulher, lhe ter "agarrado o pescoço" com a mão, ou até mesmo por a ter empurrado depois de "ter sido atingido com um comando de televisão, na cabeça" que "podemos concluir pela existência de um maltrato da vítima", já que não se verifica um "plus de danosidade".

É destacado, nas conclusões da sentença, que a mulher admitiu que o arguido "nunca lhe bateu" e que nunca existiram "injúrias ou violência verbal", apesar de o homem ter classificado a mulher como "puta" em várias situações e de a ter acusado de ter uma multiplicidade de amantes. Não ficou também provado, segundo a juíza, a existência de ameaças, agressões psicológicas ou "qualquer relação de dominância ou de prepotência do arguido sobre a ofendida".

A juíza concluiu mesmo que o facto de, numa situação, a mulher ter encontrado o professor embriagado num café e lhe ter fechado a porta de casa, não o deixando entrar e forçando-o a dormir no carro é uma prova de que a relação existiu sempre "em condições de relativa paridade e/ou igualdade conjugal".