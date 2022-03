Dia da Mulher: "Toda a gente vive à custa do nosso trabalho"

Num índice que mede o poder e a influência política das mulheres, só os países nórdicos ficam à frente de Portugal. Mas os números sobre trabalho mostram desigualdade salarial, pobreza e precariedade no feminino. E há ainda o trabalho que se faz fora do emprego e que obriga as mulheres a uma jornada de 12h30 por dia.