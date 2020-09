Faculdade de Direito apagou plano com referências à maçonaria e feminismo

Direito Penal IV, uma unidade curricular de dois mestrados que tinha conteúdos a ensinar como o "aproveitamento pelo género feminino" ou a "violência doméstica como disciplina doméstica", divulgada pela SÁBADO.



A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa retirou da sua página o documento com o programa de

A cadeira de "Direito Penal IV", leccionada pelo professor auxiliar Francisco Manuel Fonseca Aguilar, é de carácter obrigatório na Especialidade de Direito Penal e opcional na especialidade de Especialidade de Ciências Jurídico-forenses e em ambas tem como seu objetivo, descrito na ficha da unidade curricular, "aprofundar a capacidade de reflexão e de pensamento crítico autónomo sobre o Direito" e "proporcionar" novos conceitos como a "crítica da transformação de facto do Direito em torto".

À SÁBADO, o Secretariado dos Órgãos apenas conseguiu avançar que foi a direção da faculdade que deu ordem para a retirada dos conteúdos e que a situação estaria a ser "analisada pelos órgãos competentes". Em reação, a Reitoria da Universidade de Lisboa indicou que os contéudos programáticos de várias unidades curriculares "estão a ser acertados" e que a situação será resolvida. Além de Direito Penal IV, vários contéudos programáticos de unidades curriculares da FDUL também desapareceram da sua página.



No seu programa, Direito Penal IV inclui contéudos como a "incriminação cristã" e o "ginocentrismo" como causas para o "cristianicídio e o extermínio misândrico dos homens", a "substituição da verdade descoberta pelo homem pela mentira construída pelo homem" e a "substituição da moral de Cristo pela imoralidade da besta", o "aproveitamento pelo género feminino", com especial destaque para o "paradoxo do ‘feminismo marxista’", a "ameaça de revolução marxista" ou a "violência doméstica como disciplina doméstica".



Como consequências para estes, o mesmo programa indicava que haverá "impossibilidade de resposta pela democracia aritmética" que levará à "entrega pelo poder maçónico do Ocidente ao Islão" e ao "julgamento de crimes (genocídios) misândricos e cristofóbicos dos socialismos de género e identitário pelo modelo da herança dos julgamentos de Nuremberga dos crimes anti-semíticos do socialismo ‘racial’".



Em reação aos contéudos curriculares de Direito Penal IV, a Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL) emitiu um comunicado no qual "repudia todos os conteúdos programáticos" lecionados na universidade que violem os seus estatutos de igualdade, e que referem que "todos os estudantes possuem a mesma dignidade e ninguém pode ser privilegiado ou prejudicado em razão do género, etnia, língua, naturalidade, ascendência, convicções políticas, orientação sexual, situação económica ou condição social".





- COMUNICADO -

O quinto artigo dos estatutos da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa dita que "todos... Publicado por AAFDL - Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa em Segunda-feira, 21 de setembro de 2020