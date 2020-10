1. A censura e o inquérito

No dia 21 de Setembro de 2020, foram tornados públicos na comunicação social segmentos dos conteúdos de duas das minhas cadeiras de mestrado para 2020-2021.

No dia 22 de Setembro de 2020, sem audiência prévia, a Senhora Directora da FDUL ordenou a retirada desses conteúdos da página "on-line" da FDUL.

Nesse mesmo dia, e a instância da minha parte, porquanto no dia seguinte teria a segunda aula de um desses cursos (que seria a primeira aula de lecionação de matéria), procedeu à aclaração nos termos da qual preferia que não ministrasse aquele programa.

No dia 24 de Setembro de 2020, ao final da tarde e depois de uma notícia publicada na versão impressa do jornal "Público" desse mesmo dia, recebi um "e-mail" com a notícia da instauração de um inquérito disciplinar por força dos programas e de considerações a propósito dos mesmas tecidas na comunicação social.

No dia 29 de Setembro de 2020 (terça-feira da semana passada), e na lógica decorrente da precipitação dos acontecimentos que lhe foi imposta pela Direcção, o meu nome é retirado pelo Grupo de Jurídicas da distribuição de serviço docente de 2020/2021.

Nesse mesmo dia fui convidado pela jornalista Marina Pimentel para participar no debate do programa de rádio "Em nome da lei" da Rádio Renascença a realizar às 13h30 de sexta-feira, dia 2 de Outubro de 2020.

Não aceitei o convite, porque, para além de se encontrar aberto um processo de inquérito na FDUL, razão pela qual vinha mantendo o meu silêncio, sempre entenderia não ter o dever de me submeter pessoalmente àquilo que me pareceu ser um linchamento popular.

Até porque, e ainda no dia 29 de Setembro, foi divulgada uma carta pública dos Senhores Catedráticos Decanos da FDUL a apelar à observância da tramitação das questões universitárias nos lugares próprios.

Fiquei pois atónito quando, no sábado seguinte, dia 3 de Outubro de 2020, verifiquei, na publicação "on line" do referido debate realizado, disponível também na versão do original áudio da véspera (o referido dia 2 de Outubro de 2020, às 13h30) que a Senhora Directora da FDUL, Professora Doutora Paula Vaz Freire, nele havendo participado, qualificou de "misóginas e xenófobas" as ideias defendidas por Francisco Aguilar, referiu que a Direcção ("i.e.", a própria) "agiu atempadamente, acautelando os interesses dos alunos e da instituição" e instaurou um inquérito a Francisco Aguilar, destinado a averiguar se existe matéria disciplinar, sobre o qual diz que "muito em breve haverá resultados do processo de averiguações" e garante que "essas conclusões não ficarão dentro dos muros da Universidade. Mas serão tornadas públicas". Acrescentou a Directora que "nunca recebeu" qualquer queixa pedagógica contra o professor. E terminou considerando que esta situação foi "um caso grave" (sic.)

Na medida em que:

1.º do referido processo, eu apenas recebera o "e-mail" de comunicação da sua abertura ao final do dia 24 de Setembro (quinta-feira) e levantara a carta com o mesmo conteúdo da comunicação da sua abertura no dia 30 de Setembro (quarta-feira seguinte),

2.º no referido processo apenas viria a ser contactado telefonicamente na sexta-feira seguinte, dia 2 de Outubro de 2020 (o Senhor Professor instrutor do processo tentou contactar-me às 15h57 e eu devolvi a chamada às 16h02 desse dia como consta do meu registo telefónico), i.e., depois do referido debate e das "supra" citadas declarações públicas da Senhora Directora da FDUL,

Verifico que essas afirmações, inequivocamente demonstram uma inequívoca ausência de imparcialidade da Senhora Diretora no âmbito do presente processo lato sensu considerado.





Faculdade de Direito abriu inquérito a professor que compara feminismo ao nazismo Francisco Aguilar, professor na Faculdade de Direito de Lisboa, leciona cadeiras de dois mestrados e compara as mulheres a pessoas desonestas, espertas e canalhas. - Portugal , Sábado.









Mais precisamente, a antecipação das conclusões de um eventual processo em que não fora ouvido constitui exemplo claro do triunfo na Senhora Diretora da FDUL:

1. Do projecto de perseguição pessoal de uma certa feminista destinado a obter a minha condenação sem audição prévia, a saber: aquilo que, entre outros, com esse específico argumento fora esmagadoramente negado em 15 de Julho no Conselho Científico, foi agora olimpicamente realizado, em golpe de Estado institucional, científico e administrativo pela Senhora Directora da FDUL;

- Do desespero da justificação de algo que inequivocamente consubstancia:

A transformação das Professoras feministas em sacerdotisas e dos seus aliados em sacerdotes e dos respectivos oráculos em dogmas científicos;

- A entrega do Direito penal às teorias feministas do Direito, que não por acaso concorriam com a minha cadeira de Direito Penal IV;

- A definição ginocêntrica e misândrica do princípio de igualdade e, com ele, do Direito o que determina:

- A substituição, no Direito, da justiça individual do facto pela injustiça social da tribo;

- A substituição do Direito pelo torto, mais precisamente do Direito penal do facto do mundo Ocidental pelo torto penal do agente e do pensamento do totalitarismo do socialismo de género do fabiano global-socialismo.

- Censura académica;

- A completa fusão entre a Academia jurídica (a Faculdade de Direito de referência do país) e o feminismo político com a consequente transformação da Academia em igreja (substituição da autoridade do argumento pelo argumento de autoridade), o que implica:

- A acusação de um Professor universitário pelo crime de ter ideias (thoughtcrime);

- E, por com elas, desencaminhar a juventude;

- A deturpação dessas ideias (a falácia do espantalho), lidas de acordo com a burla do feminismo;

- Um auto-de-fé dado a quem denuncia os crimes do feminismo político, designadamente a discriminação negativa do homem no aparelho de justiça;

Uma difamação académica particularmente qualificada atendendo a que não se trata de uma leiga, nem, tanto quanto sei, de uma política disfarça de Docente, mas de uma Professora Associada com a exigência adicional das funções institucionais que exerce.

- Da falta de definição de fronteira entre aquilo que é o jornalismo fabiano, designadamente a direção e o jornalismo do jornal "Público" bem como as de uma certa estação de televisão, e a Direcção da FDUL.

- Do condicionamento da actuação do Professor instrutor de um processo de inquérito dirigido contra um Professor universitário.

- Do assassinato profissional e científico (atenta a demanda da sua desconsideração e humilhação pública como Professor e cientista) que procura dar ao ora signatário, com o que, na essência das coisas, procura disfarçar a vil realidade de um saneamento político.

A arqueologia do verdadeiro significado da censura e do processo de inquérito: as burlonas ofendidas, a perseguição da não-conformidade e o eliminacionismo da concorrência como consequências da ascensão da igreja do feminismo na Academia

As referidas afirmações da Senhora Directora da FDUL, constituem, no essencial, uma reprodução das acusações que me são dirigidas por uma feminista cujo nome aqui se são escreve, a qual, em narcisista delírio egocêntrico, em 15 de Julho de 2020, i.e., antes dos programas, pessoalizara a minha crítica denunciadora do feminismo e, dizendo sentir-se ameaçada na sua própria segurança caso se encontrasse comigo na FDUL, procurou obter, na mesma sessão do Conselho Científico, sem agendamento prévio e na minha ausência [não sou membro desse órgão académico], a aprovação de um voto de repúdio relativo ao meu artigo da revista de Direito Civil/IV/2020 (v. Acta 6/2020/CC/FDUL). Para além de considerações várias, e.g., relativas à necessidade da ponderação da liberdade de expressão e da necessidade de eu ser ouvido e depois de o Professor editor da Revista de Direito civil aí presente ter publicamente convidado a queixosa a publicar um artigo de resposta na mesma revista, o Conselho Científico decidiu então que, não se tratando de um tribunal, e perante a não-presença do visado, considerar-se incompetente para votar a moção apresentada, recordando haver outros órgãos próprios para a apresentação de uma queixa.

A referida feminista não escreveu uma resposta ao meu artigo. Seria mais tarde, depois da publicação dos meus programas das cadeiras de Penal IV e de Processo penal III, sobretudo do primeiro, que, na versão impressa do jornal "Público" de dia 24 de Setembro de 2020, apresentou insidiosa e indirectamente queixa através da Comunicação Social, afirmando que, no fundo, esses programas constituíam um resumo daquilo que constava no meu referido artigo. Não obstante a identidade de conteúdos, aquela senhora estranhamente mudava agora de estratégia: perante o insucesso da sua vitimização através da pessoalização da minha crítica ao feminismo, as minhas ideias (as tais que, segundo a própria, estando nos programas, já contavam do artigo anterior) já não eram dirigidas à sua pessoa através do feminismo. Elas passavam agora, e afinal, a ser universalmente dirigidas contra as mulheres, isto claro está, sem esquecer a costumeira referência ao ódio.

Foi com esta nova estratégia (o recurso às mulheres como coevo escudo utilizado pelas feministas para desresponsabilização dos seus crimes) – acompanhando o sentido da campanha de pressão da opinião pública conduzida quer pela ala feminista quer pela maçonaria, quer pelos dois através do jornalismo fabiano – que, no final do mesmo dia, foi determinada a instauração do referido processo de inquérito.

As feministas aproveitam a denúncia dos seus crimes para se vitimizarem: para, sem o mínimo de vergonha, completamente inverter o sentido do caso, assim completamente o subvertendo. É o chamado "truque do feminismo" (Bax).







Como são as feministas que discriminam negativamente os homens, acusam o seu denunciante de ódio, pela demanda de identificação, análise e explicação científica do problema, e de discriminação negativa, porque conseguem o salto lógico e axiológico de transformar a defesa do fim da discriminação negativa dos homens em defesa da discriminação negativa das mulheres.

Acusações estas que constituem uma infâmia atenta a minha defesa de uma ideia axiológica de Direito, parametricamente assente no princípio da igualdade (a igualdade de todos na indestrinçável humanidade comum).

Na triste realidade, aquilo que está simplesmente em jogo é a subsistência do privilégio, feminino, da qual as feministas não querem abdicar.

Porque ele é a fonte do seu poder.

E porque para as feministas empossadas no totalitarismo dos Estados feministas do Ocidente o poder é tudo.

Porque é assim que o feminismo faz "ciência".

Não argumentando ou contra-argumentando, mas eliminando a concorrência da não-conformidade relativamente à igreja das burlas dos dogmas do socialismo de género.

Com um, ainda por cima adulterado, auto-de-fé!

E, em simultâneo, é assim que o socialismo de género realiza o seu processo de insidioso (faseado) extermínio misândrico do homem branco cristão heterossexual no Ocidente.

Com o que, ironicamente, com este processo resulta tristemente demonstrado tudo aquilo que tenho escrito sobre o assunto.

Q.E.D.



Excurso: em particular, da infâmia das acusações que me são feitas

Perante isto, e quando a incessante campanha de destruição pessoal, científica e profissional de que tenho sido vítima por parte do fabiano socialismo de género e da sua maçonaria (que é não exclusiva mas evidente, e.g., no jornal Público, tanto nas reportagens, como em uma coluna de opinião e em um editorial, e em certa estação de televisão) no totalitário Estado feminista português demonstra o quão permeável é a actual Direcção da FDUL, não posso, perante o silêncio cúmplice de todos os outros, deixar de esclarecer, em defesa do meu nome enquanto professor e cientista e com a brevidade que o tempo e o espaço me impõem, o seguinte:



Sobre aquilo que eu afirmo



Telegraficamente:

O feminismo político ou socialismo de género é uma burla [curiosamente esta parte, que é o núcleo do meu artigo que têm citado, é usualmente omitida], porque significa não a igualdade entre os sexos (o programa que insidiosamente o feminismo diz que segue) mas antes a supremacia do género feminino sobre o masculino (aquilo que o feminismo político maquiavelicamente faz). É nesse sentido que se pronunciaram a propósito do socialismo de género como truque feminista e como paradoxo (v. Bax; Gramsci) geneticamente deturpador do marxismo à semelhança do socialismo "racial" de Hitler em que os referentes das classes seriam substituídos por referentes biológicos. A diferença está em que, aprendendo com o erro da assumpção de lege da discriminação pelo seu gémeo tribal (o socialismo "racial"), o socialismo de género insidiosamente realiza-a de facto. O feminismo político é uma igreja (argumento de autoridade) que não a ciência (a autoridade de argumento) em uma Academia que, portanto, é não de cientistas mas de sacerdotes (do culto da deusa): O feminismo, como pós-modernismo, tem por referente não a verdade posta no mundo e descoberta pelo homem mas antes a mentira construída pelo homem sob o falso rótulo da verdade; A "verdade" do feminismo não é pois a verdade: é a mentira politicamente dita de verdade de acordo com o critério de conveniência política que se revele necessário à manutenção do poder; A perversão da transmutação filosófica da verdade é expressamente reconhecida em toda e qualquer das famílias filosóficas do pós-modernismo; A "verdade" da "ciência" é, então, política e, desse modo, é não declarada por correspondência à realidade mas antes imposta pela vontade do poder; Com o que a verdade e a moral de Cristo são mortas e substituídas pela mentira dita de verdade e pela imoralidade do trato social da vontade da besta disfarçada com as vestimentas do deus da maioria aritmética; Sem verdade, a ciência passa a ser anticiência; E a Academia uma igreja-parlamento; Na qual a ciência é votada de braço no ar pelas feministas e os seus aliados; Daqui resulta que as teorias feministas em todo o espectro da Academia são burlas (uma igreja pagã sob a aparência da Academia); Que o feminismo é o negócio de uma burla, i.e., pura charlatanice; Que as feministas são burlonas, e portanto, as charlatãs de uma falsa indústria; E que, naturalmente, todas as teses e todos os institutos feministas e de estudos de género, etc., etc., serão pura e simplesmente denunciados e extintos como a fraude académica que são, quando o regime cair.

Tal como ocorreu quanto ao biologismo do socialismo "racial" do senhor Hitler.

1.4. O feminismo político oculta a misandria sobre os homens, sob a projecção sociopata de um falso ódio (a alegada misoginia) que, na realidade, é não mais do que a projecção sociopata do ódio (a misandria) que as feministas nutrem pelos homens: é o "truque feminista" (Bax) que inverte o sentido de todo e qualquer caso colocando sempre a mulher como vítima [com a expressão a "eterna fêmea", Bax refere-se às feministas sublinhando o seu artifício].

1.5. Esse ódio conduz a um faseado processo de extermínio do homem branco cristão heterossexual (a tribo bode expiatória perseguida pelo socialismo de género) – perigo que a deturpação ideológica do feminismo político implicaria, como desde muito cedo foi notado por Bax – o qual correntemente implica a sua perseguição e a sua destruição penal, profissional, paternal e social (ostracismo):

1.5.1. O emblema da perseguição penal do homem é a violência doméstica como disciplina doméstica exercida pela mulher esclavagista sobre o homem escravo, i.e., a violência doméstica como chantagem doméstica, através da ameaça do seu exercício como incessantemente tenho escrito (o "chicote cor-de-rosa");

1.5.2. Ele opera no aparelho de (in)justiça através da dualidade de critérios em favor da mulher (favor mulier) e, consequente, prejuízo do homem;

1.5.3. Com o que a justiça individual do facto e o Direito (inclusive) penal do facto são substituídos pela injustiça e pelo torto social da tribo;

1.5.4. O que se consubstancia no assassinato jurisdicional do homem em uma infame cama de Proscrutes cor-de-rosa.

1.6. O feminismo político é a ideologia do poder do totalitarismo do global-socialismo do socialismo fabiano (v., e.g., a agenda global do grupo Bilderberg):

1.6.1. A ocupação feminista do Estado é feita pela maçonaria controlada pelo seu puppet master (as elites oligárquicas do socialismo fabiano) e é destinado a, por força do feminismo psicológico masculino, impossibilitar a defesa dos homens;





Maçonaria e a Eterna Fêmea, o programa de um mestrado em Direito "Aproveitamento pelo género feminino", a "violência doméstica como disciplina doméstica" ou "substituição da moral de Cristo pela imoralidade da besta": estes são apenas alguns dos conteúdos programáticos de uma unidade curricular presente em duas especialidades do Mestrado em Direito e prática jurídica da Faculdade de Direito de Lisboa (FDUL).







1.6.2. As mulheres em geral são, em simultâneo, o escudo e as cúmplices do socialismo de género:

1.6.2.1. São o escudo, porquanto o feminismo político universaliza as críticas que são dirigidas à feministas em críticas às mulheres;

1.6.2.2. Mas também são as cúmplices, a troco da sua condição de beneficiárias do regime: a cumplicidade das mulheres com o Estado das mulheres [e.g., presente na aceitação de todos os privilégios femininos como a discriminação positiva das quotas ou do benefício de burlas feministas como a "inteligência emocional", ao invés de exigirem ser medidas pela bitola universal da inteligência (racional)] é pois igual à (histórica e filosoficamente tratada) cumplicidade moral dos alemães com o Estado "racial" do povo alemão.

Excurso: seria importante que as mulheres em geral (as que se dizem não-feministas) fizessem algo e que efectivamente se demarcassem do feminismo, mas, enquanto beneficiárias desse poder corrupto, diz-nos a história que isso é altamente improvável (como, mutatis mutandis, o demonstram as orelhas moucas feitas pelo povo alemão aos apelos, e.g., do grupo de resistência muniquense Weisse Rose em 1942-1943) e que, por conseguinte, irão com toda a probabilidade, e para sua grande vergonha, sustentar de facto (i.e., através das decisivas acções que não da hipocrisia das vãs palavras) até ao fim a aranha negra da suástica feminista.

1.7. Sobre os homens feministas aquilo que já escrevi ainda não foi publicado.



Sobre o que dizem que eu afirmo



Telegraficamente conceptualizando:

Acerca do argumento do espantalho: o feminismo político consegue a proeza – como se aquilo que eu, ou qualquer outro cientista, descobre na natureza posta nas coisas alguma vez pudesse querer aspirar a ser popular – de deturpar e de alterar tudo aquilo que eu escrevo [v., e.g., que enquanto eu denuncio a disciplina da mulher sobre o homem através da ameaça da perseguição criminal da mulher sobre o homem designadamente através da apresentação de uma falsa denúncia por violência doméstica (em que o homem é, portanto, a vítima) conseguem a proeza de transformar esse meu pensamento, vitimizando as mulheres, isto para além de parecer que agora ainda me responsabilizam a mim pela burla feminista da inteligência emocional com a qual são as feministas que ofendem as mulheres] de modo a construir sucessivas caricaturas do meu pensamento. Uma vez construídos esses espantalhos, o feminismo político, sob a falsa aparência de uma crítica ao meu pensamento, destrói… o vazio. Aquilo de que têm o topete de me acusar – de violar o princípio da igualdade da Constituição da República Portuguesa – é bem demonstrativo de um exercício sem escrúpulos de desonestidade intelectual e moral das suas e dos seus autores: É que é precisamente essa dignidade comum a todos os seres humanos que separa o socialismo "racial" e o socialismo de género de tudo o resto: é que o socialismo "racial" e o socialismo de género, retirando de lege e/ou de facto realidades normativas de diferenças biológicas entre seres humanos, rasgam a família humana; Eu tenho vindo a denunciar (e o artigo da revista de Direito Civil não é o único texto mas é elucidativo) os crimes do feminismo político resultantes dessa discriminação, designadamente o extermínio dos seres humanos não-nascidos e, sobretudo, o (faseado) insidioso processo de extermínio do homem branco cristão heterossexual e a cientificamente demandar o apuramento das respectivas causas; Ora, dizem agora que escrever e ensinar, como exemplo de violação do princípio da igualdade, a discriminação negativa do homem pelos Estados feministas do Ocidente é… defender a discriminação negativa da mulher

Pela minha parte estou esclarecido…

Porque a interpretação de uma sociopata nunca poderia ser honesta…

A genocida ofendida responde vitimizando-se e acusando de ódio o seu denunciador:

– Eu não sou misândrica! Ofendes-me com essa afirmação. Logo, tu é que és misógino!

Pela minha parte, volto a ficar esclarecido!

Nisto consiste o já referido "truque feminista", a saber: a inversão total da apresentação dos factos de qualquer caso ou situação, não sendo pois de estranhar que as feministas se apresentem, em qualquer caso e em qualquer circunstância, como as eternas vítimas (assim, e não por acaso, e.g., descrever a misandria é… considerado misoginia e denunciar a discriminação negativa com que o homem é perseguido no Ocidente é… considerado uma defesa da discriminação negativa das mulheres), o que corresponde, no fundo, a uma projecção da sociopatia das feministas. Este exercício é particularmente grave, porquanto grosseiramente vil e infame: Sucede com efeito que, não apenas desde sempre defendi uma visão axiologicamente comprometida do Direito (não jus-positivista, portanto), em que o ius não pode ser apartado da iustitia do facto como a com concretizei na necessidade de um parâmetro (precisamente axiológico) necessário à (conteudística) aferição da validade do Direito, o qual é precisamente a (axiológica) ideia de Direito da "igualdade de todos na indestrinçável humanidade comum" (vertida nestes termos da minha tese de doutoramento, designadamente, do seu §13 e em toda a obra que desde então publiquei e que está referenciada na bibliografia dos meus aludidos programas de mestrado); Daí que precisamente tenho defendido que a postergação normativa dessa ideia de direito, designadamente biológica, conduz ao torto que não ao Direito; Razão ainda pela qual apelidei os meus programas de Penal IV e de Processo Penal III de torto, porquanto eles precisamente denunciam a violação do princípio da igualdade; Violação do princípio da igualdade que é necessariamente implicada, quando se substitui a justiça individual do facto (em que todos são julgados pelo mesmo metro) pela injustiça social da tribo e o Direito penal do facto pelo torto penal do agente e do pensamento; Por outras palavras, é em defesa da ideia axiológica do Direito, i.e., da igualdade de todos na humanidade comum, que crítico o socialismo de género; Isto resulta clara e inequivocamente dos meus escritos; E.g., o mencionado artigo da Revista de Direito Civil anatomiza a discriminação negativa – logo a violação do princípio da igualdade – de que o homem tem sido vítima no Ocidente; A resposta do socialismo de género não passa, por conseguinte, de uma sórdida, grotesca e obscena desconversa de muito mau-gosto, cuja desonestidade é evidente, e que consiste em, para desviar as atenções dos seus crimes, tratar a minha denúncia da violação da igualdade como sendo ela própria violação da igualdade. Por fim, e em especial quanto à acusação que também me é dirigida de discurso de ódio, ela não é mais do que o aggiornamento da (eterna) condição de louco do escravo que denuncia a justiça que lhe é denegada (v. Drapetomania): a libertação do escravo e a crítica às esclavagistas é ódio e loucura contra os esclavagistas, dizem… os esclavagistas (in casu, a esclavagista): Como os crimes de discriminação que eu denuncio são os crimes cometidos pelas feministas sobre os homens, as feministas não têm, do alto do egocentrismo patológico da sua sociopatia, pejo em, simulando uma grosseira dissonância cognitiva, projectar no meu pensamento os seus próprios crimes; Concretizando ainda mais: o que é que os positivistas alemães disseram dos julgamentos de Nuremberga?

É o julgamento dos vencedores.

Estou a perceber…

É porque até à queda do socialismo "racial"… "não houve" genocídios na Alemanha.





Professor de cadeira polémica de Direito está a ser julgado por violência doméstica Entre os conteúdos programáticos, encontram-se o aproveitamento pelo género feminino, a violência doméstica como disciplina doméstica ou a substituição da moral de Cristo pela imoralidade da besta. - Portugal , Sábado.







Assim também, até à queda do socialismo de género do global-socialismo, "não haverá" crimes de extermínio sobre o homem.

É que, para os jus-positivistas, o crime é integralmente definido pela interpretação do poder.

Ergo, para um positivista não há crimes cometidos (no quadro) do regime.

O crime estará na denúncia dos crimes do regime.

Tudo visto, não é difícil perceber a razão pela qual tenho sido sistematicamente descontextualizado e distorcido



É nuclearmente a denúncia da burla feminista e das suas cultoras como burlonas que explica a reacção do movimento feminista.

Este é um processo de burlonas e genocidas que despudoradamente invertem o sentido do caso de modo a, vitimizando-se, se fazerem passar por ofendidas.

Ele ironicamente confirma a minha teoria do extermínio faseado do homem branco cristão heterossexual.

Todo o escravo que ouse um qualquer laivo de não-conformidade, ou pior ainda, que denuncie o jugo infame da esclavagista cor-de-rosa sobre o homem e apele à libertação masculina será sempre considerado como louco: é a chamada loucura do escravo – notoriamente descompensado, coitadinho… dizem os colaboracionistas, inclusive masculinos, do socialismo fabiano do alto da sua condescendente hipocrisia – que não está contente com o (neste caso a) esclavagista.

Tudo o mais não passa da desonesta desconversa da subversão sociopaticamente integralmente inversora dos genocídios cometidos pelas feministas no Ocidente, designadamente do insidioso extermínio misândrico do homem branco cristão heterossexual.

Lisboa, 12 de Outubro de 2020,

Francisco Aguilar,

O Professor que afirma que o feminismo é uma burla e que a sua natureza (o socialismo de género), implicando, entre outros genocídios, um faseado processo de extermínio misândrico em que o homem é tratado como novo judeu (i.e., bode expiatório), é a degeneração genética de um tribalismo socialista apenas comparável, mutatis mutandis mas com o insustentável plus de uma acrescida insídia, com o socialismo "racial" do senhor Hitler



P.s.: Só por mera curiosidade…

E quanto à mão-escondida referida nos programas?

E já agora no meu artigo da Revista O Direito/I/2020?

Um silêncio ensurdecedor.

Nada!

Nem poderia ser de outro modo…

E, ironicamente, isso quer dizer…

Tudo!

É porque, com certeza, que o presente assunto não tem relação alguma com o socialismo fabiano, apesar dos evidentes interesses dos financiadores daqueles que orquestraram e moveram – com pseudo-reportagens, pseudo-colunas de opinião e pseudo-editoriais – esta campanha.

Afinal de contas, na Administração da justiça, na Academia e no Jornalismo do Ocidente, a maçonaria e o socialismo fabiano nunca existiram nem existem…

São… uma teoria da conspiração.

Até porque, em matéria de teorias da conspiração, não há como deixar de reconhecer a inultrapassável excelência da desenvoltura teórica do avental, não é verdade?