EXCLUSIVO: como foi desmantelada a maior rede de tráfico de droga em Portugal

Comunicações encriptadas com nomes de código, infiltrados nos portos de Sines e Setúbal, ligações ao major Sérgio Carvalho e ao Primeiro Comando da Capital. O despacho do MP, obtido pela SÁBADO em exclusivo, revela as suspeitas e a organização do maior grupo de tráfico de droga do país.

Rúben Oliveira, mais conhecido como "Xuxas", é considerado pela Polícia Judiciária um dos maiores traficantes de droga portugueses. Depois de ter sido detido no início do ano, as autoridades desencadearam, esta terça-feira, a terceira fase da Operação Exotic Fruit para desmantelar o que restava do grupo organizado que se dedicava ao tráfico internacional de droga da América Latina para Portugal. Ao todo, foram detidas nove pessoas.



A SÁBADO teve acesso ao despacho do Ministério Público que revela todas as suspeitas das autoridades e a forma como o grupo agia e se organizava para transportar várias toneladas de cocaína para Portugal. Elas incluíam aparelhos para comunicações encriptadas com nomes de código como "Starkherder" e "Lucrativeherb", ligações ao major Sérgio Carvalho, ao gangue brasileiro Primeiro Comando da Capital e elementos colocados nos principais portos do país.